МОСКВА, 7 июля — ПРАЙМ. Запуск "Северного потока-2" стал бы для Россией важной экономической и политической победой, но он целесообразен лишь для выполнения долгосрочных контрактов. С одной стороны, нам не выгодно запускать его временно, чтобы дать Германии возможность пополнить запасы, с другой — не стоит впадать в крайности и идти на принцип, "отрубая Европу от газа", — рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Свято место пусто не бывает: чем Европа заполнит пустые газохранилища

"Собственно, "Северный поток — 2 " — это же фактически копия первого "Северного потока" с готовой инфраструктурой, — напоминает эксперт. — Мы — за долгосрочные контракты, все правильно. И будем их выполнять".

Ранее идею запустить "Северный поток-2" на время, чтобы обеспечить Германию запасами газа высказал глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Однако, по словам российского сенатора Алексея Пушкова, далеко не факт, что РФ нужно "входить в положение" Берлина и временно запускать газопровод, не оглядываясь на западные санкции, к которым присоединилась Германия.

При этом глава ФНЭБ относит себя к своего рода "газовым прагматикам". Он не разделяет идею, что Россия в любом случае должна немедленно отрубить Европу от своих поставок. "Уйти на ремонт и из ремонта не выходить, "Северный поток — 2" не запускать, "никаких поблажек", "устроим им зиму" — это не лучший вариант", — говорит он. Это идея нанесения противнику максимального экономического вреда в той ситуации, когда он еще довольно сильно зависит от нас. Но у этой позиции есть несколько уязвимых мест, уверен эксперт.

По его мнению, России не стоит идти на полное прекращение поставок газа в Европу в одностороннем порядке. Выиграют от этой ситуации только США. "На протяжении всех пятидесяти лет нашей торговли газом с ЕС, вот все эти пятьдесят лет Соединенные Штаты делали все, чтобы эту кооперацию разрушить, — рассказывает он. — И сейчас США делают все, чтобы "развалить" нашу "газовую" кооперацию". Если Россия в одностороннем порядке откажется от поставок природного газа в Европу, это и станет реализацией американского плана. "Именно к этому они (вашингтонская администрация — прим. ред.) нас и толкают", — говорит Симонов.

А план США для европейцев вполне понятен. Американская сторона обещает запустить третий инвестиционный цикл для отрасли. "Понастроим СПГ-терминалов. Продержитесь несколько лет, вот и вы будете без российского газа", — разъясняет Симонов. Однако издержки для европейской экономики будут колоссальные — газ подорожает не только до 2 тысяч долларов за тысячу кубов, но и больше.

Специалист указывает на текущую разницу между ценами ключевых "бенчмарков", американского Henry Hub и европейского Title Transfer Facility (TTF). "Эта разница уже в десять раз. Поэтому Соединенные Штаты как экспортер газа никакого глобального рынка не строят, они будут просто зарабатывать. Предельно прагматичная и понятная позиция". Таким образом, если прекратить поставки российского природного газа, будет реализован план США. Хотя именно Вашингтон — главный противник Москвы, а не Западная Европа, подчеркивает эксперт.

При этом России тоже найти нового покупателя на все 150 млрд кубометров газа, поставлявшихся до недавнего времени на европейский рынок, будет чрезвычайно сложно. Если здравомыслие в европейских столицах возьмет верх, то победу одновременно одержат экономические интересы как России, так и Европы, заключил он.