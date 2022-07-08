МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Любые резкие изменения экономических условий, в том числе, сильные колебания на валютном рынке ведут к снижению возможностей компаний по прогнозированию будущих показателей, а значит влияют на их производственную и инвестиционную активность, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей

"Бизнесу необходима стабильная и предсказуемая ситуация с экономическими условиями, что позитивно влияет на экономическую активность бизнеса, позволяя проводить долгосрочное планирование. Рост волатильности курсов иностранных валют в большей степени сказывается на компаниях, связанных с ВЭД, приводя к снижению предсказуемости денежных потоков. Плюс к этому, резкое ослабление рубля может негативно повлиять на инфляцию через удорожание импортных товаров", — пояснил он свою позицию.

Скачок доллара по отношению к рублю обусловлен несколькими факторами: уменьшение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат; словесные интервенции, дающие более высокие ориентиры по курсам основных мировых валют, что стимулировало к покупкам спекулятивно настроенных участников торгов.

"Некоторое давление могла оказать и ситуация на рынке нефти, который перешел к негативной динамике на опасениях относительно спроса, связанных с возможностью ужесточения карантинных ограничений в Европе. Это может привести к снижению потребления углеводородов в Старом Свете", —перечислил Зварич.

По его прогнозу, на горизонте ближайшего месяца шансы на восстановление рубля остаются. "Достаточно вспомнить конец мая — начало июня текущего года, когда после такого же активного восстановления, доллар и евро перешли к снижению, а национальная валюта к концу месяца смогла обновить многолетние максимумы", — напомнил эксперт.

Тогда коррекция пары доллар/рубль составила 11,5 рублей, в рамках текущей волны подъема от минимума до максимума рост составил 15 рублей, что является более существенной заявкой на формирование тренда восстановления, считает специалист.

Но в ближайшее время вновь активизируются экспортеры, которые будут накапливать рублевую ликвидность под налоговые выплаты. В результате рубль получит дополнительную поддержку. При этом спрос со стороны импортеров и населения продолжает оставаться слабым. В таких условиях можно говорить о том, что фундаментальные составляющие не изменились, а значит и поводы к восстановлению национальной валюты есть, рассуждает аналитик.

Что касается более долгосрочной перспективы, то для стабильного ослабления рубля и подъема пары доллар/рубль выше 70 рублей, необходимо изменение фундаментальных предпосылок. Таким изменением может стать активизация импорта вследствие построения новых цепочек поставок, что создаст естественный спрос на основные мировые валюты. Однако это постепенный процесс и для формирования такого спроса может понадобиться время. В сложившихся обстоятельствах, вполне возможно, ближе к концу года мы увидим закрепление американской валюты выше 70 рублей, подытожил Зварич.