МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В ближайшее время можно ожидать, что доллар продемонстрирует боковую динамику в диапазоне 55-68 рублей, а к концу года вырастет к отметке 75 рублей. Поэтому пока продавать его не стоит, спрогнозировал в беседе с агентством "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников. Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей

Российское правительство не скрывает, что для нефтегазовой экономики страны крепкий рубль не выгоден. "Поэтому в случае, если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран", — отметил он.

В пользу постепенного ослабления российской валюты говорит постепенный рост импорта, напоминает Верников. Импорт из Турции достиг максимальных с декабря значений.

Также в пользу ослабления рубля говорит постепенный рост потребительского кредитования. Население будет больше приобретать импортных товаров. Стратегия продажи доллара в районе 68 и покупки его назад по более низким уровням в июле будет работать. Но осенью курс может превысить эту отметку, поэтому сейчас не стоит спешить продавать американскую валюту, подытожил он.