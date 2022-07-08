МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Кодовое слово является надежной защитой от мошенников. Его должны знать только вы, рекомендуется не сообщать его даже близким родственникам. Если случилось так, что вы его забыли, придется вспоминать до последнего — в противном случае вас ждет волокита, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Юрист объяснила, можно ли не платить кредит, если банк уходит из России

При открытии банковской карты клиент в большинстве случаев должен указать в документах кодовое слово. Часто советуют не связывать его с очевидными именами родственников, датами, кличками питомцев и т.п. Это делается для того, чтобы кодовое слово не могли подобрать злоумышленники. Также, некоторые банки вместо кодового слова могут использовать ответ на "секретный вопрос", который клиент также указал заранее при оформлении документов.

"Если вы забыли кодовое слово, сотрудники банка могут помочь вам его вспомнить, задавая наводящие вопросы. Например, они могут сказать имя это или предмет, с какой сферой он связан, но не более того. Сотрудник банка не скажет вам сколько букв в слове, с какой буквы оно начинается — никаких дополнительных подсказок", — комментирует Гусятников.

Если память вас подвела, для начала следует попробовать перебрать варианты. Вспомнить обстоятельство и место, где заключался договор, возможно это поможет вспомнить слово. Количество попыток не ограничено. Оператор не отключится, если вы назовете "пароль", например, три раза неправильно.

Если это не помогло, стоит поискать договор банковского обслуживания. В вашей копии документа должно быть указано то самое слово. Если найти договор не получилось, то придется обращаться лично в офис банка с паспортом и написать заявление на замену кодового слова. Можно прийти в любое отделение. Но, в случае, если вы обратитесь туда, где открывали карту — вопрос может быть решен быстрее, даже в тот же день. Стандартный срок рассмотрения заявления — до 5 дней.

Замена кодового слова — бесплатная услуга. Обращаться за ней можно неоднократно. Но лучше его не забывать, поскольку каждый раз восстановление "пароля" будет занимать время. Кодовое слово настоятельно не рекомендуется хранить вместе с банковской картой. Если это слово из привычной жизни, можно составить с ним предложение и записать его целиком, но не на самом видном месте.