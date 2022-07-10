МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Большинство граждан воспринимают дефляцию как благо — ведь товары и услуги дешевеют. Однако для экономики этот процесс имеет весьма негативные последствия, прежде всего, с точки зрения резкого сокращения импорта при сохранении доминирования экспорта в платежном балансе, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян. Нам доллар не указ. Когда подешевеет электроника

"Сокращение импорта — это возможность для отечественного производителя реализовывать собственные товары на внутреннем рынке, но не все так просто. Исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортеров. Это приводит к тому, что падает качество производимой продукции, а следом падает и потребление", — пояснил эксперт.

Возникает ситуация, которую мы наблюдали при позднем СССР, когда отечественные предприятия производили большой объем продукции. Однако эта продукция в силу своего качества и отсутствия учета реальных потребностей населения спросом не пользовалась, а за дефицитным, в силу ограниченности поставок, импортом стояли очереди.

"У дефляции есть еще один побочный результат, а именно — снижается конкурентоспособность экспортеров, что выражается в росте цен на их продукцию. Как следствие, спрос на нее со стороны иностранных потребителей снижается", — считает эксперт. "Было так дешево". Куда теперь "улетит" курс рубля

Отсутствие спроса тормозит вложения в развитие производственных возможностей отечественных экспортеров, что приводит в дальнейшем к сокращению их доли на мировом рынке. В совокупности все эти факторы приводят, по мнению эксперта, к стагнации экономики, а в конечном счёте и к кризису.

"Рыночная экономика предполагает наличие баланса между экспортом и импортом, который позволяет обеспечивать рост конкурентоспособности как экспортно-ориентированных отраслей, так и рост отечественных производств, ориентированных на внутреннее потребление в конкуренции с импортными товарами", — убежден Хачатурян.

Ключевой внутриэкономической задачей государства в этой связи, по его мнению, становится поддержание баланса между интересами импортеров и отечественных производителей и недопущение доминирования ни тех, ни других.