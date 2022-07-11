Москва, 11 июл — ПРАЙМ. В соответствии со статье 136 Трудового кодекса РФ оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. При этом применяют определенные правила, зная которые, работник может избежать ошибок и недоплат, пояснила агентству "Прайм" адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. Россиянам объяснили, в каком месяце выгоднее всего брать отпуск в 2023 году

Для правильного и точного размера отпускных, по ее словам, применяются правила, установленные статьей 139 ТК РФ: средний дневной заработок за последние 12 календарных месяцев исчисляется путем деления суммы начисленной зарплаты на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

"Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, причины могут быть различные, как кадровые (отсутствие графика отпусков или неточность в нем), так и бухгалтерские (ошибка в расчетах)", — считает Астаева.

В любом случае, по мнению адвоката, работнику следует быть внимательным и проверять за работодателем. В случае обнаружения ошибки обратиться к работодателю, а если это не поможет, то в компетентные органы: трудовую инспекцию, прокуратуру или даже суд.

Но на практике до этого доходит редко. Во-первых, нарушение трудового законодательства влечет для работодателя административную ответственность. Во-вторых, при нарушении установленного срока оплаты отпуска работодатель обязан выплатить компенсацию в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки Центробанка России от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.