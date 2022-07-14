МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Согласно новым поправкам, дачная амнистия продлена до 1 марта 2031 года. Дачная амнистия — это временные правила оформления в собственность загородной недвижимости, которые позволяют гражданам зарегистрировать уже построенные дачные и садовые дома в упрощенном порядке без направления дополнительных уведомлений в органы местного самоуправления. Об этом рассказывает агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий. Дачная амнистия в России продлена до 1 марта 2031 года

"Кроме того, законодатель предусмотрел административный механизм оформления гражданами в собственность домов, возведенных до 14 мая 1998 года, и земли под ними, если правоустанавливающих документов на указанные объекты нет", — добавляет эксперт.

Также участки, которые были предоставлены гражданам до 30 октября 2001 года на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, "автоматически считаются их собственностью".

По словам юриста, это нововведение поможет, в частности, в ситуации, когда наследодатель при жизни не стал оформлять право собственности.