МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В настоящее время микрозаймы под залог недвижимости запрещены. Однако, понимая, что недвижимость — самый надежный и лакомый вид залога, недобросовестные финансовые организации научились обходить этот запрет. Об этом рассказывает "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Квартирный голод: какой будет "новая ипотека"

Как правило, стоимость недвижимости в разы превышает размер суммы, которую дает в долг микрофинансовая организация. Получая такое дорогостоящее обеспечение, у нечистых на руку финансистов появляется соблазн его присвоить, объясняет он.

Для этого, по словам юриста, используются различные методы, в основе которых стремление запутать жертву. "В тексте договора специально делаются бросающиеся в глаза орфографические ошибки. Человек обращает на это внимание, после чего листы в документе заменяются по несколько раз. Конечно, после того, как документ подписывается по несколько раз, внимание потенциальной жертвы притупляется, в 5 и 6 раз клиент уже не так внимательно его читает", — отмечает Соловьев.

Цель обманщиков — заполучить подпись заемщика либо на чистом листе, либо на листе, содержащим только реквизиты сторон, для того чтобы потом подшить их к другому договору, уже дающему право мошенникам завладеть жильем жертвы.

Кроме того, как подчеркивает эксперт, заимодавцу выгодно, чтобы клиент не смог обслуживать и в итоге вернуть сумму, взятую в долг. Ведь в таком случае залог достанется микрофинансовой организации.

"Для этого существует схема, в соответствии с которой клиенту предоставляются неверные реквизиты для платежей. Таким образом создается искусственная просрочка и в итоге жилье также переходит в руки мошенников", — говорит юрист.

Опасен также и договор обратного выкупа, когда клиент по сильно заниженной цене продает свое жилье микрофинансовой организации, рассчитывая затем выкупить свою недвижимость обратно. Однако необходимо понимать, что цели вернуть жилье у микрофинансовой организации нет — ее "специалисты" сделают все, чтобы человек лишился недвижимости", — отмечает Соловьев.

Таким образом, единственным средством сберечь свое жилье является отказ от его использования в качестве залогового имущества, а если от этого отказаться нельзя, то внимательно читать все документы "в компании опытного юриста". При этом особое внимание, по словам эксперта, необходимо обращать на все, что написано мелким шрифтом, а также разделы договора, в которых содержатся "дополнительные гарантии" и "заключительные положения".