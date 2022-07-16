МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Огромный профицит счета текущего баланса — в 3,5 раза больше, чем год назад — открывает перед Россией весьма радужные перспективы. "Голландская болезнь", которой в таких случаях пугают страны, нам не грозит, а вот оживить импорт и пережить санкции с помощью "шальных" валютных денег должно получиться, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Всем понравилось. Почему рубль не поедет назад

По его мнению, приток валютных средств на фоне высоких цен на энергоносители позволяет финансировать немало дорогостоящих программ поддержки бизнеса в рамках трансформации российской экономики, которая пытается адаптироваться к режиму беспрецедентных санкций.

"Есть возможность тратить средства на стабилизацию курса российской валюты и программы поддержки, направленные в том числе на оживление импорта. Если вести речь о "кубышке", то ее имеет смысл накапливать только в валютах дружественных стран. Доллар и евро для России остаются токсичными", — рассуждает аналитик.

Слишком дорогой рубль, который на фоне роста сырьевого экспорта в иных условиях грозил бы экономике "голландской болезнью" — сейчас не наша печаль. "Российская валюта достигла семилетнего пика в июне, но наплыва импортных товаров, наносящего удар по внутреннему производству, мы не видим. Проблема не в рубле, а в разрушенных логистических цепочках и необходимости выстраивать отношения с поставщиками из-за рубежа практически с нуля", — указал Шульгин. Россиян научили предсказывать курс рубля

При этом в более крепком рубле, чем сейчас, власти не заинтересованы — это сокращает бюджетные доходы, которые как никогда необходимы для финансирования программ в рамках мер антикризисной поддержки. От крепкого рубля сейчас страдает не столько нефтегазовый сектор, где высокие мировые цены позволяют даже с дисконтом реализовывать продукцию, сколько металлурги и угольные компании. Также теряет свою конкурентоспособность российская сельхозпродукция.

"Мы во второй половине текущего года ждем сокращения объемов экспорта и видим сигналы, пусть слабого, но уверенного восстановления импорта. Активное сальдо по счету текущих операций должно уменьшиться, что снизит давление на рубль", — заключил он.