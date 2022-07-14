МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай — крупнейший импортер энергоносителей в мире — значительно сократил импорт нефти и природного газа в первом полугодии из-за политики нулевой толерантности во время пандемии коронавируса. Во втором полугодии ситуация может измениться, прежде всего, за счет роста поставок из России — дешевый природный газ для страны выгоднее, чем дорогой CПГ. Reuters: Китай сократил закупки нефти до минимума с 2018 года

НУЛЕВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

В прошлом месяце Китай сократил импорт нефти до самого низкого показателя с июля 2018 года. Китайские НПЗ уменьшили объемы производства из-за низкого спроса на нефтепродукты внутри страны. Китайские власти, следуя принципу нулевой толерантности, снова ввели ограничения в ряде городов и провинций после очередной вспышки заболеваемости коронавирусом.

По данным Главного таможенного управления КНР, импорт нефти в страну в прошлом месяце снизился до 35,82 млн т или 8,72 млн барр./сут. Это на 11% меньше по сравнению с июнем годом ранее и на 10,8% меньше, чем в мае.

В январе — июне 2022 года импорт нефти в Китай составил 252,5 млн т (10,2 млн барр./сут.) — на 3% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Кроме ограничений на передвижение во время пандемии коронавируса китайские власти сократили экспорт нефтепродуктов, что также снижает спрос на импортную нефть.

Китайские НПЗ — государственные и частные — сокращают в первую очередь импорт дорогой нефти из стран Ближнего Востока и Африки, отдавая предпочтение российским сортам ВСТО и Urals, которые реализуются с большими скидками.

По оценкам западных агентств, поставки российской нефти в Китай достигли в июне примерно 2 млн барр./сут. Россия второй месяц подряд является крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, опережая Саудовскую Аравию.

Официальная информация об импорте энергоносителей в Китай по отдельным странам будет предоставлена после 20 июля.

По оценке специалистов китайской консалтинговой компании JLC, в первом полугодии независимые китайские НПЗ сократили закупки нефти за рубежом на 30% в годовом исчислении до 50,12 млн т (2,02 млн барр./сут.). Снимают сливки: китайцы выбрали для себя самую лучшую нефть

Ожидая роста спроса на нефтепродукты после отмены связанных с коронавирусом ограничений, китайские власти предоставили независимым НПЗ квоты на импорт сырья, поэтому во втором полугодии ожидается рост спроса на нефть.

"Будет восстановление спроса на импортную нефть в третьем квартале, поскольку НПЗ увеличивают объемы переработки. Однако высокие цены на нефть продолжат сдерживать рост поставок", — говорится в аналитическом обзоре, который опубликовала JLC.

Согласно данным, предоставленным Главным таможенным управлением КНР, экспорт китайских нефтепродуктов сократился в прошлом месяце вдвое по сравнению с июнем 2021 года до 3,21 млн т — самого низкого показателя с января 2017 года.

Всего в первом полугодии поставки нефтепродуктов за рубеж сократились на 41% по сравнению с январем — июнем 2021 года, составив 21,6 млн т.

В первом полугодии китайские НПЗ получили квоты на экспорт нефтепродуктов в объеме 9,5 млн т — на 40% меньше, чем годом ранее.

В третьем квартале китайские власти намерены увеличить квоты на экспорт нефтепродуктов, что позволит избавится от избыточных запасов внутри страны. Кроме того, благодаря растущему спросу на нефтепродукты в мире китайские НПЗ могут получить значительную прибыль, полагают участники рынка.

КИТАЮ НЕ НУЖЕН ДОРОГОЙ СПГ

Импорт природного газа — в виде СПГ и по трубопроводам — в прошлом месяце составил 8,72 млн т (свыше 12 млрд куб. м), что на 15% меньше, чем годом ранее. Китайские компании сократили закупки СПГ на спотовом рынке из-за высоких цен. Однако импорт по долгосрочным контрактам остается стабильным.

Китайская таможня ведет учет поставок природного газа в тоннах, поскольку в основном за рубежом закупается СПГ. В течение января — июня 2022 года импорт природного газа в Китай сократился на 10% по сравнению с первым полугодием прошлого года — до 53,57 млн т (около 74 млрд куб. м).

При этом Россия продолжает наращивать поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири". 1 июля "Газпром" сообщил о росте поставок по "Силе Сибири" в первом полугодии на 63,4% в годовом исчислении. Планируется, что в этом году поставки достигнут 15 млрд куб. м. К 2025 году поставки по "Силе Сибири" должны достичь 38 млрд куб. м/г, как предусмотрено долгосрочным соглашением между "Газпромом" и китайской CNPC. Европа и Азия начали "великую газовую войну"

Крупнейшим экспортером СПГ на китайский рынок является Австралия. В прошлом году на нее пришлось более 39% от всего импорта СПГ в Китай. Но и поставки российского СПГ в Китай могут существенно вырасти в связи с началом навигации по Северному морскому пути в восточном направлении. Во второй половине июня "Новатэк" уже начал поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с завода "Ямал СПГ".

Снижение импорта энергоносителей в Китай в первом полугодии сдерживает рост мировых цен на нефть и газ.