МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Выступая перед депутатами Государственной думы, назначенный вице-премьером РФ Денис Мантуров сообщил о работе над контрсанкциями, которые Россия может ввести против недружественных стран. В Европе опасаются, что Москва в качестве ответной меры может прекратить поставки по газопроводу "Северный поток". Если после 10-дневного ремонта, начавшегося 11 июля, прокачка газа не возобновится, больше всех пострадает Германия. Не все коту Brent. Зачем России новый нефтяной эталон

В ОЖИДАНИИ ЧП

"Северный поток" мощностью 55 млрд куб. м/г проложен через Балтийское море напрямую из России в Германию в обход территории сопредельных государств. Этот газопровод является основным и наиболее надежным маршрутом доставки российского газа потребителям в Германии и в других странах центральной Европы.

После остановки "Северного потока" прекратился рост запасов в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Германии. По данным агентства Gas Infrastructure Europe и Федерального сетевого агентства Германии, 12 и 13 июня запасы в германских ПХГ незначительно сократились. Сейчас ПХГ заполнены на 64,5% — больше, чем в это же время года назад. Сейчас в ПХГ страны содержится около 15 млрд куб. м газа.

Германские власти поддержали санкции, введенные коллективным Западом против России из-за специальной операции на Украине. Канцлер Олаф Шольц заявил, что с 1 августа Германия запретит импорт российского угля, а до конца года полностью откажется от российской нефти. Однако от импорта российского газа Берлин отказываться не желает. Заменить российский газ поставками из других стран в настоящее время невозможно. Экспорт американского СПГ на европейский рынок в первом полугодии вырос до рекордного уровня, но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью компенсировать сокращение поставок газа из России.

Несмотря на высокие цены, германские власти обязали энергетические компании значительно увеличить импорт газа для пополнения запасов в ПХГ. Планируется к 1 ноября на 80% заполнить ПХГ, мощность которых составляет около 24 млрд куб. м. В Берлине полагают, что этого объема газа достаточно для прохождения отопительного сезона. Германия обладает самыми большими ПХГ в Европе. Если зима в Германии относительно холодная, до 60% потребностей населения и промышленности в газе обеспечиваются за счет накопленных в ПХГ запасов. Прекращение поставок по "Северному потоку" ставят планы германских властей под угрозу. Если зимой возникнет острый дефицит газа, то это может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Европейская комиссия (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен разработало план действий, которому должны следовать правительства стран-членов ЕС в случае сокращения или полного прекращения поставок газа. В плане прописаны действия властей в зависимости от ситуации на топливном рынке. Если положение дел критическое, то правительство может ввести чрезвычайное положение. В этом случае запасы газа, принадлежащие частным компаниям, переходят под контроль местных властей, вводятся нормы для потребителей газа, поставки топлива промышленным предприятиям могут быть прекращены полностью. "Черный русский". Китай нашел способ сдержать рост цен на нефть и газ

В середине июня "Газпром" по техническим причинам сократил поставки по "Северному потоку" до 40% от его установленной мощности. Ранее были полностью прекращены поставки по газопроводу Ямал-Европа и сокращен более чем в два раза транзит российского газа через Украину. Значительное снижение поставок из России привело к резкому подорожанию газа на спотовом рынке Европы. На лондонской бирже ICE цены фьючерсов на газ с поставкой с хаба TTF в Нидерландах превышали $1900/тыс. куб. м. Вслед за газом стремительно дорожает электроэнергия. В Европе газ используется вместо угля на ТЭС для производства электроэнергии.

МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ НЕМЦЕВ

ЕК ожидает, что рост цен на газ и электричество в Европе продолжится.

"В ближайшее время цены на газ и электроэнергию в Европе продолжат расти… Неопределенность в отношении поставок, в основном из России, перебои с поставками СПГ из США и ремонты на атомных электростанциях во Франции удерживают цены на газ в Европе на высоком уровне", — говорится в последнем обзоре ЕК, в котором дается оценка ситуации на европейском энергетическом рынке.

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что цена на газ в Европе в конце июня была в шесть с лишним раз выше, чем годом ранее. Однако газ продолжил дорожать. Европейский комиссар сообщил, что в конце июня газ в Европе стоил 140 евро/МВт-ч (1470 евро/тыс. куб. м), а к 12 июля подорожал до 173 евро/МВт-ч (1817 евро/тыс. куб. м).

Потребители в Германии уже ощущают на себе подорожание газа в Европе. 14 июля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью германским СМИ сообщил: "Для тех, кто сейчас получает счета за отопление, авансовые платежи уже повысились в два раза… С 2023 года потребители газа должны будут ожидать увеличения платежей как минимум в три раза".

"Не сразу и не всех потребителей это (подорожание газа — прим. ред.) затронет. Но когда-то платить придется, поэтому уже сейчас следует быть более экономным", — добавил Мюллер.

Скачок цен на газ в Европе поставил на грань банкротства Uniper, одну из крупнейших энергетических компаний Германии. Несмотря резкое подорожание газа, компания была вынуждена поставлять его потребителям себе в убыток — по установленным ранее более низким ценам. Uniper обратилась к правительству за финансовой помощью, чтобы избежать банкротства. По оценкам германских экспертов, для спасения компании потребуется около 9 млрд евро. Газовая удавка: как Европа готовится жить без "Северного потока"

Напомним, в марте она понесла огромные убытки, когда была вынуждена списать как безвозвратные свои инвестиции в проект строительства газопровода "Северный поток — 2". Немецкое правительство, где ключевые должности занимают "зеленые", отказалось от сотрудничества с Россией в энергетической сфере и заморозило уже достроенный дублер "Северного потока", несмотря на то, что после его запуска Германия могла обеспечить свои потребности в газе на десятки лет вперед и поставлять его в соседние страны, став крупнейшим газовым хабом в Европе. Uniper была одной из пяти европейских энергетических компаний, которые принимали участие в финансировании проекта "Северный поток — 2".

Если транзит по "Северному потоку", который сейчас составляет около 41 млн куб. м/сутки, полностью прекратится, "зеленым" властям Германии придется вводить чрезвычайное положение, не дожидаясь зимы.