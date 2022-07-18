МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. На следующей неделе в фокусе может быть зона поддержки $97-99 за баррель. Если повторного спуска ниже нее не произойдет, то вполне возможно постепенное восстановление с перспективой консолидации в диапазоне $103-108 за баррель Brent. Об этом рассказал агентству Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Эксперт спрогнозировал курс рубля на следующей неделе

Он рассказал, что нефтяные котировки обновили минимумы с марта 2022 года, однако пятничный отскок вселяет надежду в то, что котировки останутся выше $100 за баррель.

Массированные распродажи прокатились по рынку на фоне рекордной инфляции в США, которая повышает шансы на более агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС, что несет в себе риски рецессии. Тем не менее, ключевые аналитические агентства пока не спешат пересматривать прогнозы по спросу на 2022 год, отметил Галактионов. А вот оценки российской добычи выросли, что смягчило опасения из-за выпадения российских поставок.

Эксперт напомнил и о том, что ближневосточное турне президента Байдена обошлось без громких заявлений. США заключили с Саудовской Аравией ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах, но конкретных сообщений об увеличении добычи не было. До момента окончания сделки ОПЕК+ в сентябре вряд ли мы увидим какие-то экстраординарные шаги со стороны Саудовской Аравии.

"Ряд специалистов в принципе полагают, что резервные мощности королевства переоценены", — добавил Галактионов.

Что же касается ситуации на физических рынках, то она остается напряженной, о чем говорят высокие премии, с которыми торгуются сорта на спот рынке по сравнению с фьючерсным эталоном. Маржинальность переработки остается высокой. Поэтому диапазон $103-108 за баррель Brent кажется вполне достижимым на следующей неделе, подытожил эксперт.