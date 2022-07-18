Эксперт Галактионов: на этой неделе ожидаем консолидации в диапазоне $103-108 за баррель Brent
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. На следующей неделе в фокусе может быть зона поддержки $97-99 за баррель. Если повторного спуска ниже нее не произойдет, то вполне возможно постепенное восстановление с перспективой консолидации в диапазоне $103-108 за баррель Brent. Об этом рассказал агентству Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Он рассказал, что нефтяные котировки обновили минимумы с марта 2022 года, однако пятничный отскок вселяет надежду в то, что котировки останутся выше $100 за баррель.
Массированные распродажи прокатились по рынку на фоне рекордной инфляции в США, которая повышает шансы на более агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС, что несет в себе риски рецессии. Тем не менее, ключевые аналитические агентства пока не спешат пересматривать прогнозы по спросу на 2022 год, отметил Галактионов. А вот оценки российской добычи выросли, что смягчило опасения из-за выпадения российских поставок.
Эксперт напомнил и о том, что ближневосточное турне президента Байдена обошлось без громких заявлений. США заключили с Саудовской Аравией ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах, но конкретных сообщений об увеличении добычи не было. До момента окончания сделки ОПЕК+ в сентябре вряд ли мы увидим какие-то экстраординарные шаги со стороны Саудовской Аравии.
"Ряд специалистов в принципе полагают, что резервные мощности королевства переоценены", — добавил Галактионов.
Что же касается ситуации на физических рынках, то она остается напряженной, о чем говорят высокие премии, с которыми торгуются сорта на спот рынке по сравнению с фьючерсным эталоном. Маржинальность переработки остается высокой. Поэтому диапазон $103-108 за баррель Brent кажется вполне достижимым на следующей неделе, подытожил эксперт.
https://1prime.ru/exclusive/20220718/837514220.html