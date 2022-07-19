МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Делая ремонт, большинство из нас уделяют внимание дизайнерским решением, но оставляют за бортом то, как они воплощаются, то есть, технологии производства самих ремонтных работ. При этом мало кто задумывается, что нарушение технологии может привести к тому, что ремонт придется полностью переделывать, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Юрист научил, как выяснить секреты квартиры и ее владельцев

Наиболее очевидным примером, по ее словам, является нарушение допустимых пределов реконструкции и переустройства в жилом помещении, к примеру, перенос "мокрой точки" (санитарных приборов) на удаление от стояка. Но этот пример, как указывает юрист, далеко не единственный.

"Значительные финансовые потери могут быть вызваны нарушением технологии ремонта полов. Основные правила устройства полов установлены СП 29.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). Наиболее частыми последствиями нарушения технологии являются низкая шумо- и гидроизоляция пола", — указывает адвокат.

Именно эти обстоятельства обычно заявляются соседями в суд по искам о проведении работы по устройству шумоизоляции (гидроизоляции) пола. Юрист объяснил, как можно наказать курящих соседей

Факт нарушения подтверждается судебной строительно-технической экспертизой. Результатом судебного рассмотрения может стать обязанность провести в квартире, фактически, повторный ремонт: демонтировать напольное покрытие (ламинат, паркет), черновой пол и заново за свой счет провести все строительные работы, в точном соответствии с регламентами и нормами, поясняет Кудерко.

"Сэкономить при этом не получится, поскольку следить за выполнением работ будет служба судебных приставов. Более того, собственника квартиры привлекут к административному штрафу в размере 2000 рублей. В копейку выйдет и возмещение судебных расходов: оплата стоимости экспертизы, юридических услуг и моральный вред, причиненный соседям", — сказала адвокат.