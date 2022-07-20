МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Укрепление рубля в сложившихся условиях вызвано не только политическими причинами. Денежные потоки при сложившихся ценах на энергоносители и невозможности долго держать выручку на заграничных счетах не оставляют "недружественным" валютам никаких шансов. Может ли что-то внезапно ослабить рубль? Подробнее об этом рассказал Руслан Мустаев, портфельный управляющий УК "Открытие". Курс рубля растет к доллару на фоне возможных санкционных послаблений

При текущих ценах на нефть равновесный для бюджета курс лежит между 40 и 45 рублями за доллар, однако ЦБ вряд ли это допустит. "Мы считаем, что минимум, на котором может зафиксироваться доллар, находится в районе отметки в 50 рублей. Коммуникации со стороны правительства однозначно говорят о том, что уровень 50 и ниже — это чрезмерное укрепление, подрывающее конкурентоспособность российской экономики, и с ним надо бороться", — говорит эксперт.

Каким же образом это сделать? С помощью валютных интервенций в валютах дружественных стран, которые будут влиять на доллар через кросс-курсы. Но нужно понимать, что валютные интервенции приводят к более высокой инфляции. В целом же крупные импортеры могут услышать сигнал правительства и не дожидаясь фактических действий, что мы уже недавно видели, запастись валютой.

По мнению Мустаева, экспортерам могут были даны гарантии, что во втором полугодии ожидается восстановление импортных потоков и, если сейчас держать валюту на локальных счетах, банки не станут вводить отрицательный процент на вклады. Возврат валютных котировок к привычным уровням может оказать поддержку финансовым результатам экспортеров.

"В любом случае, несмотря на то, что на курс можно повлиять за счет валютных интервенций, для его полной стабилизации необходимо восстановление импортных потоков. Именно тогда прекратится ситуация, при которой курс за один день меняется на 5-7 процентов то вверх, то вниз", — подытожил эксперт.