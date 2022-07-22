Аналитик Сыроваткин считает, что ослабление рубля произойдет после решения Запада по ценам на нефть
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Активные меры по ослаблению курса рубля могут быть приняты лишь с учетом консенсуса стран Запада по ограничениям на экспорт российской нефти. Поскольку процесс может занять несколько месяцев, новый виток ослабления вероятен лишь в четвертом квартале, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
Он напомнил, что последняя волна снижения курса рубля в начале июля была обусловлена резкой эскалацией риторики российских чиновников, обеспокоенных продолжающимся укреплением национальной валюты. В частности, было предложено провести интервенции против рубля в валютах дружественных стран и вернуть бюджетное правило в новом формате. Однако в отличие от предыдущей атаки на рубль в конце мая данные вербальные интервенции так и не были подкреплены реальными действиями.
Проведение интервенций против рубля в валютах дружественных стран выглядит нетривиальной задачей из-за их низкой ликвидности на Мосбирже (она есть только в юане), а модификация бюджетного правила пока только обсуждается, пояснил аналитик.
"Россия во многом вынуждена принимать правила игры, складывающиеся на мировом рынке, а не диктовать их. Поэтому вполне возможно, что новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада (G7) установят ограничения на экспорт российской нефти (в частности, "потолок" цен)", — считает Сыроваткин.
Это может занять довольно продолжительное время, например, несколько месяцев, учитывая, что такие ограничения, вероятно, придется согласовывать с Индией и Китаем. Таком образом, все это может произойти не раньше четвертого квартала. "Это хорошо согласуется с нашим прогнозом по курсу доллара и евро к рублю на конец года на уровне 70-75", — добавил он.
"В целом, чем дольше Россия сможет сохранять физический объем экспорта энергоносителей и цены его реализации примерно на текущих уровнях, при этом удерживая рынок в зоне риска перебоев с поставками, тем позже произойдет ослабление рубля. Особенно, если динамика импорта останется слабой", — объяснил аналитик.
Пока же не исключено возвращение курса доллара к рублю в диапазон 50-55 во время июльского налогового периода, пик которого приходится на следующую неделю, резюмировал он.
https://1prime.ru/exclusive/20220722/837561531.html