МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Активные меры по ослаблению курса рубля могут быть приняты лишь с учетом консенсуса стран Запада по ограничениям на экспорт российской нефти. Поскольку процесс может занять несколько месяцев, новый виток ослабления вероятен лишь в четвертом квартале, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Курс рубля растет против доллара и евро в начале торгов

Он напомнил, что последняя волна снижения курса рубля в начале июля была обусловлена резкой эскалацией риторики российских чиновников, обеспокоенных продолжающимся укреплением национальной валюты. В частности, было предложено провести интервенции против рубля в валютах дружественных стран и вернуть бюджетное правило в новом формате. Однако в отличие от предыдущей атаки на рубль в конце мая данные вербальные интервенции так и не были подкреплены реальными действиями.

Проведение интервенций против рубля в валютах дружественных стран выглядит нетривиальной задачей из-за их низкой ликвидности на Мосбирже (она есть только в юане), а модификация бюджетного правила пока только обсуждается, пояснил аналитик.

"Россия во многом вынуждена принимать правила игры, складывающиеся на мировом рынке, а не диктовать их. Поэтому вполне возможно, что новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада (G7) установят ограничения на экспорт российской нефти (в частности, "потолок" цен)", — считает Сыроваткин.

Это может занять довольно продолжительное время, например, несколько месяцев, учитывая, что такие ограничения, вероятно, придется согласовывать с Индией и Китаем. Таком образом, все это может произойти не раньше четвертого квартала. "Это хорошо согласуется с нашим прогнозом по курсу доллара и евро к рублю на конец года на уровне 70-75", — добавил он.

"В целом, чем дольше Россия сможет сохранять физический объем экспорта энергоносителей и цены его реализации примерно на текущих уровнях, при этом удерживая рынок в зоне риска перебоев с поставками, тем позже произойдет ослабление рубля. Особенно, если динамика импорта останется слабой", — объяснил аналитик.

Пока же не исключено возвращение курса доллара к рублю в диапазон 50-55 во время июльского налогового периода, пик которого приходится на следующую неделю, резюмировал он.