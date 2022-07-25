МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Закон запрещает не только ремонтировать, но даже мыть машины в местах, которые для этого не предназначены. Так, на территориях земельных участков многоквартирных жилых домов запрещена мойка транспортных средств, слив топлива и масел, регулировка звуковых сигналов, тормозов и двигателей, пояснила агентству "Прайм" доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина. Водителей предупредили о новом неожиданном штрафе

"За нарушение норм предусмотрена административная ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, для юрлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Мытье и ремонт транспортных средств запрещены также и региональным законодательством. В Москве предусмотрена административная ответственность за загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств и за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест.

"Штраф для граждан — от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а юрлицо могут оштрафовать на 10 — 20 тысяч рублей", — рассказала Рагулина.

Двор жилого многоквартирного дома, по ее словам, считается общественным пространством. Мытье или ремонт автомобиля на данной территории может создать неудобство для других жителей или даже угрожать их здоровью (например, применение чистящих средств может привести к отравлению маленьких детей или животных).

Максимум, что допускается сделать возле своего дома — очистить стёкла и фары транспортного средства тряпкой. Не стоит поливать водой отдельные части автомобиля, поскольку это может быть расценено как его мытье. Путин ввел штрафы за выбрасывание мусора из машины

"Местные органы власти должны определять территории, на которых разрешено мытье автомобилей. Это должна быть забетонированная площадка, не позволяющая стокам попасть в почву. Такая площадка оборудуется специальной сливной системой, защищенной фильтрами, которые препятствуют сливу в канализацию вредных примесей", — пояснила эксперт.

В настоящее время безопасными для самостоятельной мойки машин местами являются мойки с самообслуживанием, закрытые гаражные комплексы, если они оборудованы стоком с фильтрами и специальные асфальтированные площадки в промзоне, если такие есть в том или ином регионе.

По мнению Рагулиной, в настоящее время практически отсутствуют места, где автовладельцы смогут бесплатно помыть или сами отремонтировать свой автомобиль.