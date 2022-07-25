МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Первое и, наверное, основное, что нужно помнить — все штрафы ГИБДД можно оспорить в течение 10 суток с момента получения копии постановления об административном правонарушении. Если жалоба будет подана именно в этом срок, то постановление не вступит в свою законную силу. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Россиян предупредили о неожиданных штрафах за ремонт машины

Он подчеркнул, что если за отведенное время предполагаемый нарушитель не смог подать жалобу, то к ней будет необходимо приложить ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления. Но не факт, что его удовлетворят.

"Если же решение будет положительным, то и штраф можно будет оспорить. Все жалобы подаются в то ведомство, которое его выписало", — отметил Уткин.

Для Москвы это МАДИ, или Московская Административная Дорожная Инспекция, ГКУ АМПП, или Администратор московского парковочного пространства, а также ГИБДД. Штрафы ГИБДД оспариваются либо лично в отделении, либо на "Госуслугах", либо на сайте суда, но там оспариваются только штрафы с камер. Штрафы от АМПП можно оспорить на портале mos.ru, на портале "Автокод", а также на портале "Московский транспорт", причем как по звонку или в одном из центров, так и онлайн.

Эксперт напомнил, что штрафы от МАДИ оспариваются таким же образом, что и от АМПП, но с одним "бонусом" — это можно сделать и через электронную приемную Правительства Москвы.