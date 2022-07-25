Юрист Уткин: штрафы ГИБДД можно оспорить в течение десяти дней после получения постановления
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Первое и, наверное, основное, что нужно помнить — все штрафы ГИБДД можно оспорить в течение 10 суток с момента получения копии постановления об административном правонарушении. Если жалоба будет подана именно в этом срок, то постановление не вступит в свою законную силу. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Он подчеркнул, что если за отведенное время предполагаемый нарушитель не смог подать жалобу, то к ней будет необходимо приложить ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления. Но не факт, что его удовлетворят.
"Если же решение будет положительным, то и штраф можно будет оспорить. Все жалобы подаются в то ведомство, которое его выписало", — отметил Уткин.
Для Москвы это МАДИ, или Московская Административная Дорожная Инспекция, ГКУ АМПП, или Администратор московского парковочного пространства, а также ГИБДД. Штрафы ГИБДД оспариваются либо лично в отделении, либо на "Госуслугах", либо на сайте суда, но там оспариваются только штрафы с камер. Штрафы от АМПП можно оспорить на портале mos.ru, на портале "Автокод", а также на портале "Московский транспорт", причем как по звонку или в одном из центров, так и онлайн.
Эксперт напомнил, что штрафы от МАДИ оспариваются таким же образом, что и от АМПП, но с одним "бонусом" — это можно сделать и через электронную приемную Правительства Москвы.
https://1prime.ru/exclusive/20220725/837579147.html