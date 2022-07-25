МОСКВА, 25 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Задержка в Канаде после ремонта турбины Siemens для трубопровода "Северный поток" повлекла за собой череду событий, вызвавших резкое сокращение поставок природного газа в Германию. История с возвратом агрегата, оказавшегося объектом антироссийских санкций, как может показаться, близка к завершению. Вопрос — означает ли это возобновление подачи российских объемов в Европу в объемах, которые там хотели бы получать. Украина толкает Европу к запуску "Северного потока – 2"

ЛИЦЕНЗИЯ

Немецкая Siemens Energy, по информации "Коммерсанта", направила "Газпрому" полученную от властей Канады экспортную лицензию, которая позволяет ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года турбины, используемые на компрессорной станции (КС) "Портовая" для нагнетания природного газа в трубопровод "Северный поток".

Сейчас, как настаивает издание, необходимы встречные шаги со стороны "Газпрома", в частности — изменение базиса поставки агрегата с Монреаля на пункт назначения в России. Однако доставка одной турбины не гарантирует увеличения прокачки по "Северному потоку", поскольку ремонта требуют еще несколько таких агрегатов на КС "Портовая".

Более того, "Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию ещё одной турбины Siemens, поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, 20% мощности магистрали.

РЕАЛИИ

История с турбинами для российского газа критически влияет на состояние экономики Германии, убежден доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Он обращает внимание, что никакие поставки газа танкерами не сравнятся с трубопроводными.

Эксперт отмечает, что заменить мощность "Северного потока" могут лишь десятки или сотни танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), регулярно курсирующих в водах всей Европы. "Танкеры, в свою очередь, создадут большую нагрузку на диспетчеров, работу портов и европейскую логистику в целом", — рассуждает он.

Также Тимофеев напоминает, что в существующих реалиях СПГ дороже трубопроводного газа из России.

В-третьих, перевозить сжиженный газ совсем не безопасно, указывает специалист. При сжижении он сжимается в 600 раз, и в истории был случай, когда корабль, перевозивший СПГ, не доплыв до города всего 12 миль, взорвался.

"И взрыв был такой мощности, что в прибрежной части города во всех домах выбило окна, а эксперты потом оценили мощность, сравнивая с ядерным взрывом", — рассказывает Тимофеев.

Взрывоопасность СПГ очевидна и при его производстве, уверен специалист. Он напоминает про недавний взрыв и пожар на заводе Freeport LNG в США. "Получается, что если в Европу поставлять регулярно газ десятками танкеров, то при таком интенсивном режиме могут произойти сбои при разгрузке или декомпрессии", — резюмирует специалист.

Германия по-прежнему объективно заинтересована в наращивании поставок природного газа из России, соглашается эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. И Берлин будет прикладывать дипломатические усилия к тому, чтобы ремонты турбин для "Северного потока" проходили без задержек, считает он. Тем более что в структуре потребления природного газа на долю импорта из России у Германии приходится более 50%.

ТЕНДЕНЦИИ

Потребность Германии в российском топливе вызвана, в том числе, отсутствием терминалов по регазификации сжиженного природного газа (СПГ), уточняет Родионов. Если во Франции к марту 2022 года, по данным Global Energy Monitor (GEM), мощность действующих регазификационных терминалов составляла 26,6 млн тонн СПГ в год, а в Великобритании 35,5 млн т, то в Германии этот показатель был равен нулю.

Впрочем, ситуация может вскоре измениться, допускает эксперт: уже на тот момент в Германии на предынвестиционной стадии находились три регазификационных терминала общей мощностью 22,1 млн т СПГ в год.

Вторая причина сохранения высокого интереса Германии к российскому газу — глобальное торможение ввода новых мощностей по производству СПГ: если в 2018 году во всем мире было введено 13 линий по сжижению общей мощностью 45,6 млн тонн в год, то в 2019 году — 11 линий на 26,1 млн тонн, а в 2020 году и 2021 году — восемь линий на 10,9 млн тонн и три линии на 7 млн тонн соответственно.

Также сказывается сокращение инвестиций в глобальную добычу газа — c 290 млрд долларов в 2018 году до 278 млрд долларов в 2019 году и 224 млрд долларов в 2020 году, по данным Международного энергетического агентства (МЭА). В прошлом году общемировой объем инвестиций увеличился до 252 млрд долларов, но так и не вернулся на докризисный уровень, отмечает Родионов.

ПРЕЦЕДЕНТ

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что в истории с возвращением турбины вопреки санкциям, безусловно, создан первый прецедент, и в дальнейшем заинтересованные стороны могут ссылаться на него для решения вновь возникающих вопросов. "Северный поток" заработал, но не до конца

"Однако уверенности в том, что решение "встанет на поток", пока нет", — отмечает специалист. — Все-таки пока это единичный случай".

При этом Галактионов обращает внимание, что приостановка поставок газа по техническим причинам, как правило, фиксируется в контрактах. "Поэтому вряд ли у Германии будут юридические инструменты для принуждения "Газпрома" к экспорту в условиях, когда корректное техобслуживание оборудования невозможно", — резюмирует эксперт.

Главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин соглашается, что развязка в истории с турбиной, задержанной в Канаде, может стать прецедентом "при наличии доброй воли с обеих сторон и взаимного доверия".

"Вопрос оптимального объема поставок с точки зрения "Газпрома" и его главного акционера, — не только технический, но и политический, и рыночный, — отмечает эксперт. — С одной стороны, вряд ли Германия может заставить "Газпром" увеличить поставки, с другой — для "Газпрома" вариант с полным отключением "Северного потока" далеко не оптимален". Отказаться почти от половины поставок в Европу — путь к окончательной и быстрой потере этого рынка, полагает Кокин.

"Поэтому пока обе стороны пока будут искать компромисс по объемам, — делает вывод специалист. — Но осенью и зимой конфликт может снова обостриться".