МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Решение вернуть ключевую ставку на значения декабря 2021 года — в 8% годовых — связано с укреплением рубля и затуханием инфляции, а также с необходимостью поддержать промышленность. Этот и другие факторы приведут к тому, что рубль начнет слабеть. Пережить это лучше в юане и гонконгском долларе, объяснил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Аналитик объяснил, что будет с ценами после решения по ставке

По его мнению, вероятно, что в дальнейшем ЦБ воздержится от столь резких шагов и будет оценивать эффект уже принятых решений. Снижение ставки сразу на 1,5 п.п. на минувшей неделе приведет к снижению доходности по вкладам, а кредиты сделает более доступными. На рынке акций первыми начнут восстанавливаться бумаги банков и потребительского сектора, а также компаний с высокой долговой нагрузкой. Рынок госдолга, вероятно, повторит максимумы конца июня, цены ОФЗ и корпоративных бумаг подрастут, а индекс гособлигаций RGBI поднимется выше 135 п.

Для рубля снижение ставки сейчас не так значимо, как экспортно-импортный контекст. Но в общем мягкость монетарного курса обычно воспринимается как сдерживающий фактор укрепления нацвалюты. Пока предложение от продажи экспортеров значительно превышает спрос на валюту для закупки импорта рубль и остается в мировых лидерах укрепления.

"Однако вскоре многое может измениться — темп по экспорту замедлится, а импорт сможет восстановиться. Также есть высокая вероятность перезапуска бюджетного правила через валюты дружественных стран. Если выбирать валюту, в которой лучше всего отрабатывать грядущее ослабление рубля, то это китайский юань и гонконгский доллар, поскольку там фактор геополитики минимизирован", — добавил эксперт.

Доллар и евро также пойдут наверх, но с большими рисками от стран-санкционеров. Зельцер прогнозирует, что курс доллара к концу доллара будет составлять 70 рублей, юань — 10 рублей.