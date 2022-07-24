МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Текущая экономическая ситуация характеризуется скачком доллара США по отношению к основным мировым валютам, прежде всего, к евро. Кому сильный доллар предвещает неприятности и как будет скорректирована мировая экономика на фоне его укрепления, рассказывают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Всем понравилось. Почему рубль не поедет назад

ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ПРИДЕТСЯ ВСЕМ

Де-факто все, в целом, просто, уверяет сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Чем дороже доллар, тем слабее валюты других стран, если вынести за скобки Россию. Здесь курс рубля — все же "несколько отдельная история". То есть все товары, которые продаются за доллары, будут стоить дороже.

"Для стран-экспортеров — это больше в плюс, чем в минус, поскольку они получают сверхдоходы в местной валюте. Если, к примеру, в начале года доллар стоил 10 единиц валюты какой-либо страны, а сейчас он стоит 12, то это приличная прибавка к бюджету и к выручке местных компаний-экспортеров", — поясняет экономист.

Но проблема, по его мнению, в том, что сейчас экономика и торговля настолько глобализированы, что таких стран крайне мало. Следовательно, переплачивать за товары приходится абсолютно всем.

Укрепление доллара является проинфляционным фактором для всей мировой экономики — котировки многих биржевых товаров номинированы в американской валюте. "При его укреплении эти товары начинают стоить больше при конвертации их цены в локальные валюты", — поясняет аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

ПОСТРАДАЮТ ВСЕ

При этом сильный доллар сейчас не выгоден даже США — инфляция там уже перевалила за 9%, чего не было больше 40 лет, указывает Переславский.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов также отмечает, что сильный доллар вреден в первую очередь американской экономике.

Собственное местное производство становится все менее конкурентным по цене в сравнении с Европой, Латинской Америкой и Китаем. Валютная переоценка бьет по доходам компаний-экспортеров, о чем в своих финансовых отчетах уже почти полгода сообщает значительная часть компаний США.

Последний из таких примеров — IBM, объявившая в понедельник о том, что размер ее выручки и чистой прибыли за второй квартал оказался выше прогнозов. "Казалось бы, явный позитив. Но нет: IBM ожидает падения продаж за рубежом в долларах, и акции вслед за этим падают почти на 5%», — говорит Емельянов.

Для импортеров за пределами США сильный доллар — тоже проблема. В основном, это касается компаний, закупающих технологии и оборудование в Америке, не имея возможности быстро переключиться на других поставщиков. "Скажем, если вы из IT-индустрии, и весь софт у вас "заточен" на Microsoft, Adobe или Oracle, то вам придется платить за их услуги больше в пересчете на евро, юани и другую валюту", — объясняет эксперт. Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей

Тем временем, в России сильный доллар "пока не замечают". Это связано с тем, что рубль держится еще сильнее. По оценкам Емельянова, если валюта США укрепилась к другим мировым денежным единицам в среднем на 10%, то рубль к самому доллару — на 33%.

"Это перекрывает негатив от усиления денежной единицы США для импорта, но также удешевляет экспорт (нефть, газ, сырье), что в целом негативно для российской экономики", — полагает он.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕШНИХ ДОЛГОВ

Сильный доллар негативно влияет и на способность развивающихся стран обслуживать свои внешние долги, которые частично номинированы в долларе — на их обслуживание потребуется больший объем национальных валют, указывает Джиоев.

По словам доцента кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеева, уже не первый год в мировой экономике, особенно в США, нет роста, и проблемы у них растут, так как многие страны и компании систематически брали кредиты в долларах. Крепкий же доллар только усугубляет возврат долгов.

Поэтому слабый доллар — это возможность легче отдать долги и показать больше оборота. Заемщики, как правило, не несут валютных рисков, несоответствие валютной выручки и валютных долгов им на руку.

С другой стороны, сильный доллар даёт возможность больше наращивать валютных обязательств. Доллар имеет циклы то укрепления, то ослабления. Во многом это обусловлено валютными резервами разных стран, считает Тимофеев.

КАК ОТРЕАГИРУЕТ АМЕРИКА

В силу неоднородности экономических предпочтений и операционной деятельности экономических субъектов (домохозяйств, корпораций и государства), трудно определить однонаправленное влияние на них положительной динамики доллара, рассуждает доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский

Во-первых, доллар продолжает оставаться ведущей мировой расчетной валютой, в связи с чем удорожание доллара маловыгодно странам-импортерам, использующим доллар в этой роли. Во-вторых, доллар продолжает быть и одной из ведущих кредитных мировых валют. Тут уже "долларовые" заемщики — не в восторге от его укрепления. В-третьих, экспортеры по понятным причинам получают материальную выгоду от роста курса доллара. В-четвертых, инвесторы-держатели американских активов получают доход от их валютной переоценки.

И, наконец, по мнению финансиста, небезыинтересна и реакция самих американцев на сильный доллар. И здесь надо смотреть соотношение предыдущих четырех пунктов в структуре платежного и капитального баланса каждого из экономических субъектов США, включая государство. "Конец евро". Доллар побеждает в валютных войнах

"Однако, учитывая традиционную инвестиционную привлекательность Соединенных Штатов и наличие американских филиалов и представительств у большинства мировых брендов и корпораций, сильный доллар, скорее, будет побуждать их к дальнейшему развитию американского бизнеса, что будет положительно воспринято на потребительском рынке США", — считает Казанский.

КОГО ПОСТИГНЕТ ГОРЬКАЯ УЧАСТЬ

Дальнейшее усиление доллара будет влиять на покупательскую способность десятков стран, поскольку они просто не смогут позволить себе покупать не то чтобы больше товаров, а хотя бы столько же, говорят эксперты.

"К тому же, ослабление местной валюты к доллару заставит их тратить все больше средств на обслуживание своих валютных обязательств", — уверяет Переславский.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию вокруг Шри-Ланки, где госдолг уже превысил 40 миллиардов долларов, а обслуживать свои обязательства страна из-за пандемии и ряда ошибочных управленческих решений не может и скоро станет банкротом.

"Та же участь может постигнуть еще как минимум десяток небольших государств, которые зависимы от поставок сырья и продовольствия из-за рубежа — цены на товарных биржах сейчас пусть и спустились со своих многолетних максимумов, но по-прежнему остаются крайне высокими", — заключил экономист.