МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Тех, кто покупал в марте доллар и евро выше 100 рублей, понять можно, как и скорое разочарование в этом решении. В тот период произошло резкое ухудшение геополитической ситуации, вызвавшее высокие санкционные и экономические риски. Однако резкое падение импорта, прекращение покупок инвалюты в рамках бюджетного правила вместе с ее большим притоком в виде экспортной выручки не только нормализовали ситуацию, но и вернули рубль к семилетним вершинам. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Америке стало страшно. Доллар укрепляется, но дела только хуже

По его мнению, свой вклад в укрепление рубля внесла и реализация плана продажи природного газа в ЕС за рубли, которая началась несколько позже. Кроме того, усилились опасения, что из-за возможных новых санкций появятся проблемы с распоряжением безналичной инвалютой западных стран, купленной в России, что лишь усилило снижение ее курса. На этом фоне в середине июня Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком, а с 8 августа аналогичное решение принято относительно японской иены. В этих условиях многие банки стали вводить высокие комиссии за хранение западных валют на клиентских счетах, что оказало дополнительное давление на котировки.

"В результате слишком дорогой рубль стал все сильнее угрожать доходам госбюджета и экспортеров, что подтолкнуло власти и ЦБ к планомерному ослаблению валютных ограничений. Однако этого оказалось недостаточно для возвращения курса рубля на более низкие экономически обоснованные уровни. Тем более импорт восстанавливается недостаточно быстро", — отметил Бабин.

Эксперт объяснил, что именно поэтому в правительстве разрабатывают новое бюджетное правило, которое должно вскоре появиться. В его рамках возобновятся покупки иностранной валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета. Все это в среднесрочной перспективе будет способствовать дальнейшему ослаблению рубля. Доллар может до конца года вернуться в диапазон 70-80 рублей и даже выйти из него вверх в случае ухудшения ситуации в мировой экономике, что ударит по сырьевому спросу, опустив котировки сырья на более низкие уровни, где они могут оставаться длительное время. Так что те, кто покупал доллар по 70 рублей, вероятнее всего, ничего не потеряют, так что разочаровываться преждевременно, подытожил эксперт.