МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рост доллара, который продолжается уже больше года, обусловлен расширением кредитных спредов. Однако в ближайшие недели совокупность факторов может развернуть его курс в сторону снижения к мировым валютам, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Америке стало страшно. Доллар укрепляется, но дела только хуже

Для понимания масштаба этих движений стоит вспомнить, что с начала июня 2021 года евро/доллар снизился с $1,22 до текущих $1,02, а спред доходностей 2-летних гособлигаций США и Германии вырос с 0,80% до текущих 2,55%. Это расширение происходило благодаря ожиданиям все более масштабного повышения ставок в США.

Однако в середине июня ожидания рынка производных инструментов по уровню ставки по федеральным фондам на конец года достигли пика на уровне 3,78%, после чего стабилизировались и опустились до нынешних 3,36%. Кроме того, рынок начал закладывать в цены ожидание снижения ставок в США, начиная с весны 2023 года.

По мнению Сыроваткина, сейчас мы оказались в ситуации, когда рынок, похоже, уже учел в ценах весь цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и полагает, что худшее осталось позади (это видно и по улучшению динамики рынка акций США). При этом крупные спекулянты продолжают агрессивно ставить на дальнейший рост доллара (по данным CFTC, на неделе до 19 июля объем их чистой короткой позиции по евро достиг максимального значения с середины февраля), тогда как представители ФРС дают понять, что не планируют увеличивать шаг повышения ставок до 1,00%. Аналитик раскрыл новую отметку, к которой стремится рубль

По мнению эксперта, совокупность этих факторов создает предпосылки для новой волны снижения курса доллара как минимум в ближайшие недели.

"Это может произойти на фоне вероятного сокращения кредитных спредов и вынужденного закрытия длинных позиций по доллару крупными спекулянтами", — отметил Сыроваткин.

Что касается ближайшего заседания ФРС, то ставка, вероятно, будет повышена на 0,75%, что уже полностью учтено в ценах, полагает эксперт. Ее повышение на 1,00% станет сюрпризом для рынка и окажет поддержку доллару, однако тон риторики представителей ФРС делает такой сценарий довольно маловероятным.