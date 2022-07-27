Юрист Ткаченко: штраф за смартфон за рулем придет, даже если вы просто держите его в руках
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Само по себе наличие смартфона, конечно, не основание для штрафа, а вот использование его в противозаконных целях или в неположенном месте вполне может облегчить ваш кошелек. Так, оштрафовать могут водителя, использующего смартфон за рулем во время движения автомобиля — даже если он не держит устройство рядом с ухом, рассказал агентству "Прайм" юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.
"По смыслу 12.36.1 КоАП РФ использование водителем во время движения транспортного средства телефона без специальных устройств, позволяющих не брать его в руки, является нарушением. При этом не будет иметь значения, разговаривает ли он, набирает сообщение, смотрит какие-то видео или фотографии и т.д", — пояснил эксперт.
Он напомнил, что с 1 июля этого года сотрудникам ГИБДД нельзя пользоваться радарами и прочими устройствами фиксации нарушений. Основанием для привлечения к административной ответственности выступает лишь видеофиксация на камеры.
Если водитель не согласен с вынесенным по итогу анализа съемок решением, его можно обжаловать, обратившись в вышестоящий орган ГИБДД или в судебном порядке. Некачественные фотографии, например, размытые или с другими дефектами, не могут выступать основанием для привлечения к ответственности. К тому же лица и водителя, и всех пассажиров должны быть четко зафиксированы, иначе это будет являться нарушением.
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