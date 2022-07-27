МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Само по себе наличие смартфона, конечно, не основание для штрафа, а вот использование его в противозаконных целях или в неположенном месте вполне может облегчить ваш кошелек. Так, оштрафовать могут водителя, использующего смартфон за рулем во время движения автомобиля — даже если он не держит устройство рядом с ухом, рассказал агентству "Прайм" юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Эксперт дал совет, что делать, если уронили смартфон

"По смыслу 12.36.1 КоАП РФ использование водителем во время движения транспортного средства телефона без специальных устройств, позволяющих не брать его в руки, является нарушением. При этом не будет иметь значения, разговаривает ли он, набирает сообщение, смотрит какие-то видео или фотографии и т.д", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что с 1 июля этого года сотрудникам ГИБДД нельзя пользоваться радарами и прочими устройствами фиксации нарушений. Основанием для привлечения к административной ответственности выступает лишь видеофиксация на камеры.

Если водитель не согласен с вынесенным по итогу анализа съемок решением, его можно обжаловать, обратившись в вышестоящий орган ГИБДД или в судебном порядке. Некачественные фотографии, например, размытые или с другими дефектами, не могут выступать основанием для привлечения к ответственности. К тому же лица и водителя, и всех пассажиров должны быть четко зафиксированы, иначе это будет являться нарушением.