МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому в летний период часто случаются инфаркты и инсульты, артериальные тромбозы, нередки гипертонические кризы, нарушения ритма сердца. Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов. Врач объяснил, зачем вам много "лишних" платных анализов

В жаркую погоду в организме происходит интенсивная потеря жидкости, следовательно, повышенное потоотделение, которое, в свою очередь, сильно отражается на составе крови, отмечает он.

Кровь состоит из жидкой среды — плазмы и клеток, образующих твердую часть — эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. "При интенсивной потере жидкости происходит нарушение свертываемости крови и повышается риск образования тромбов. Повышенное потоотделение сопровождается потерей из крови ионов калия и магния, из-за чего возникает нарушение регулярности или частоты нормального сердечного ритма, поэтому для обеспечения нормальной работы сердца организм работает в усиленном режиме", — объясняет врач.

По его словам, в жару у 40-50% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями происходит ухудшение состояния, которое сопровождается появлением одышки, симптомами одышки, отечностью в нижних конечностях, учащенным сердцебиением. Для того, чтобы избежать тяжелых последствий от жаркой погоды, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, кардиолог настоятельно рекомендует "прислушиваться к организму и придерживаться нескольких простых рекомендаций".

В первую очередь, необходимо избегать воздействия прямых солнечных лучей — находиться на солнце нужно в периоды его низкой активности — до 11 и после 16 часов дня. При использовании кондиционера для охлаждения помещения поддерживайте температуру не ниже 20-22 градусов. Если вы вынуждены находиться на улице в дневное время, старайтесь чаще находиться в тени, надевать светлую, легкую и свободную одежду, а также носить головной убор.

Необходимо контролировать артериальное давление, проводить измерение стоит не менее трех раз в сутки. По назначению врача нужно "регулярно принимать лекарственные препараты, лучше всегда держать их под рукой".

"В жару необходимо скорректировать свой рацион питания: исключить трудноперевариваемую (жирую, острую и соленую) пищу и включить как можно больше свежих овощей и фруктов. В целом, в жару стоит отдать предпочтение более легкой пище и не переедать", — советует врач.

Также необходимо выпивать не менее двух литров воды в сутки. Кардиолог напоминает, что в жару потребность в жидкости возрастает до 40 мл на кг массы тела.

"Категорически нельзя увеличивать физическую нагрузку, также следует отказаться от употребления алкоголя и вождения автомобиля — в жару снижается скорость реакции и возрастает риск возникновения аварии", — предупреждает Османов.

К высоким температурам воздуха особенно чувствительны пожилые люди. Опасность повышается при условии, если человек принимает препараты, страдает от острой патологии или обезвоживания. Пожилым людям в жару необходимо придерживаться общих рекомендаций, а также отказаться от поездок в общественном транспорте, рассказал врач.