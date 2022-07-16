МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. При обращении за медицинской помощью в клиники, оказывающие платные услуги, пациент зачастую получает большой список исследований и анализов, которые необходимо сделать. Но при заключении договора его должны предупредить о стоимости общего комплекса медицинских услуг, а в процессе лечения принимать результаты анализов из государственной поликлиники, рассказывает агентству "Прайм" медицинский адвокат коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко. Реально горячий сезон: на чем россияне могут сэкономить летом

"При этом медицинские услуги по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, оказываются без взимания платы”, — добавила она.

Адвокат призвала всегда следовать рекомендациям врача — именно он несет ответственность за правильную постановку диагноза и лечения. Если пациент самовольно не следует рекомендациям, ответственность с врача снимается.

Также не стоит забывать, что можно получить необходимые лабораторные и функциональные исследования по ОМС в поликлинике, к которой вы прикреплены. По словам Гриценко, врачи частных клиник не имеют права не принимать результаты, ссылаясь на то, что доверяют только своим коллегам по клинике. Государственные клиники обладают дорогостоящим оборудованием, сроки получения медицинских услуг в госклинике опубликованы в памятке для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.

"Более того, стоит зайти на сайт частной клиники и проверить, возможно они также участвуют в программе ОМС, но забыли сообщить об этом", — сказала адвокат.

В законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сказано, что медицинская организация обязана организовывать и осуществлять медицинскую деятельность, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами России.

"Это означает, что, если пациенту назначаются исследования, которые не входят в этот стандарт, врач обязан обосновать, почему ему требуется это исследование. Пока на практике нет требования обосновать это письменно, но спросить всегда можно", — заключила юрист.