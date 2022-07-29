МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банком России на последнем заседании ослабило позиции российской валюты. Однако, как рассказал агентству "Прайм" главный экономист ИК "Русс-Инвест" Александр Арутюнян, рубль мог снизиться еще сильнее, если бы не период налоговых платежей. Также нацвалюту продолжают поддерживать высокие цены на энергоносители и резкое сокращение импорта. Америке стало страшно. Доллар укрепляется, но дела только хуже

"Рубль укреплялся с 7 по 20 июля, а с 22 июля снижается, несмотря на период налоговых платежей. То есть, снижение ставки точно повлияло на курс рубля, и, возможно, он снизился бы и сильнее, если бы не период налоговых платежей", — пояснил собеседник.

По мнению эксперта, в дальнейшем можно прогнозировать как укрепление нацвалюты, так и ее ослабление — все зависит от конъюнктуры.

Если она не изменится, укрепление продолжится — сейчас рубль поддерживает ряд фундаментальных факторов. Это и высокие цены на нефть, и резкое снижение импорта, и постепенное изменение структуры валютных платежей.

На вопрос о том, может ли курс рубля по отношению к доллару выйти из текущего торгового коридора в 42-61 рубль, Арутюнян ответил, что такая возможность существует.

"Во-первых, если представленные расчеты по новому бюджетному правилу точны, то его введение вполне может поспособствовать обесценению рубля (при сильно укрепившемся рубле бюджет теряет значительную часть доходов). Во-вторых, постепенное наращивание параллельного импорта также может увеличить спрос на валюту и выступит фактором, противодействующим укреплению рубля. В-третьих, не стоит забывать о том, что СВО не завершена и вполне может произойти очередное обострение геополитического риска, которое также может вызвать очередную девальвацию рубля", — подытожил специалист.