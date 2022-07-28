МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Как известно, к токсичным относятся валюты стран-санкционеров Запада и примкнувших к ним в этой борьбе против России экономик Азиатско-тихоокеанского региона. Это доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японская иена, австралийский доллар. Они и относятся к рисковым, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Пляска на костях евро: кто толкает доллар вверх и куда бежать из Америки

Во франке и иене уже реализовались технические риски — они попросту сняты с торгов на Мосбирже в силу высокой неопределенности с расчетами. И тенденция по девалютизации российской финансовой системы очевидна, указал он.

При этом есть и дружественные страны, а их валюты вполне ликвидны. "Более того, китайский юань уже обогнал евро по оборотам на Мосбирже. Объемы торгов превышают 50 миллиардов рублей в день при 40 миллиардов рублей по евро", — добавил эксперт.

По мнению Зельцера, рубль до конца года ослабеет, и если и отыгрывать его снижение через инвалюты, то выбор очевиден — юань и гонконгский доллар. "Они также повысятся, но геополитических рисков там кратно меньше", — резюмировал эксперт.