Эксперт Баринова: замена паролей и ПО не позволит хакерам перехватить управление вашей техникой
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Возможность управлять приборами в доме или офисе на расстоянии является достаточно удобной, однако, чтобы злоумышленники не могли перехватить управление вашими приборами, необходимо соблюдать несколько правил, рассказала агентству "Прайм" замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова.
"Замените "установочные" пароли на более сложные и время от времени меняйте их", — научила собеседница агентства.
Чем сложнее новый пароль и чем чаще он обновляется, тем меньше шанса у злоумышленников перехватить управление.
Помимо этого, необходимо следить за появлением новых версий и устанавливать обновления программного обеспечения умных устройств.
"Стоит выделить отдельную гостевую сеть WI-FI для устройств "умного дома", чтобы преступники не получили точку входа для атаки на смартфон или компьютер", — добавила Баринова.
Если вы только задумываетесь о том, чтобы купить технику с возможностью включения ее в единую с остальными приборами сеть, то стоит обратить внимание на репутацию производителя прибора, его политику конфиденциальности и оценить отзывы других пользователей.
"Следите за доступами, которые просят предоставить умные девайсы", — напомнила криминалист.
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