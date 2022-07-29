МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Возможность управлять приборами в доме или офисе на расстоянии является достаточно удобной, однако, чтобы злоумышленники не могли перехватить управление вашими приборами, необходимо соблюдать несколько правил, рассказала агентству "Прайм" замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова. Эксперт объяснила, могут ли хакеры взломать бытовые приборы

"Замените "установочные" пароли на более сложные и время от времени меняйте их", — научила собеседница агентства.

Чем сложнее новый пароль и чем чаще он обновляется, тем меньше шанса у злоумышленников перехватить управление.

Помимо этого, необходимо следить за появлением новых версий и устанавливать обновления программного обеспечения умных устройств.

"Стоит выделить отдельную гостевую сеть WI-FI для устройств "умного дома", чтобы преступники не получили точку входа для атаки на смартфон или компьютер", — добавила Баринова.

Если вы только задумываетесь о том, чтобы купить технику с возможностью включения ее в единую с остальными приборами сеть, то стоит обратить внимание на репутацию производителя прибора, его политику конфиденциальности и оценить отзывы других пользователей.

"Следите за доступами, которые просят предоставить умные девайсы", — напомнила криминалист.