МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Большинство собственников транспортных средств весьма трепетно оберегает свои автомобили. На страже прав автовладельцев стоит закон, правоохранительная система, страховые компании, иные структуры, а также всевозможные технические средства и сигнализации. И всё-таки порой случается так, что приходится расставаться со своим "железным конём" не по собственной воле, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Юрист назвала пять штрафов для дачников, о которых не говорят

Происходит это не только вследствие угона, но, например, и когда сотруднику полиции необходимо преследовать преступника, а служебного транспорта по какой-то причине нет. В этом случае сотрудник должен назвать свою должность, подразделение, специальное звание и фамилию, предъявить служебное удостоверение, а также сообщить место и время возврата транспортного средства, номер телефона дежурной части ОВД, предупреждает эксперт.

"Особенностью такого изъятия является то, что у собственника может не оказаться протоколов, подтверждающих передачу транспортного средства сотруднику правоохранительных органов. Лишь после возвращения ему машины он получит соответствующую справку", — объясняет юрист.

Другие распространённые случаи, когда не по своей воле придётся оставить машину", относятся к водителям, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, или вовсе лишенным прав.

Кроме того, автомобиль может быть изъят и за менее значительные административные проступки, например, за "набившие оскомину нарушения правил парковки, а также за иные правонарушения, предусматривающие задержание и перемещение автомобиля на спецстоянку". В данном случае, по словам адвоката, у собственника почти всегда будет соответствующий протокол и понимание местонахождения изъятой машины.

Миронов также подчеркивает, что изъятие транспортных средств помимо воли собственника происходит и в производстве по уголовным делам. В подавляющем большинстве случаев у собственника будет соответствующий прокол следственного действия, но "он может оставаться некоторое время в неведении, где находится его машина".

Еще один крупный блок причин изъятия автомобилей — это всевозможное обеспечение ответственности собственника, неисполнение им взятых на себя обязательств. Эти обязательства очень разнообразны, здесь и долги перед государством в виде неуплаченных штрафов, обязательных платежей и пеней к ним; долги перед различными организациями, включая учреждения ЖКХ, долги перед банками и иными кредитными организациями; долги по уплате алиментных обязательств и т.д.

В большинстве таких случаев изъятие машины производит судебный пристав-исполнитель, действующий в интересах взыскателя в рамках исполнительного производства. "Собственник в этих случаях знает не только то, в связи с чем произведено изъятие у него автомобиля, но и понимает, каким образом остановить этот процесс, то есть, что нужно сделать, чтобы долг был погашен", — рассказывает юрист.

Есть и редко встречающийся случай под названием реквизиция. Так, в целях устранения чрезвычайных ситуаций и их последствий транспортные средства могут быть изъяты у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости. Названы самые нелепые штрафы, выписываемые водителям

Примечательно то, что законом не определен порядок оценки стоимости изъятого и сроков выплат. Фактически это остается на усмотрение соответствующего органа государственной власти, осуществляющего изъятие, поясняет адвокат.

"Во всех случаях, когда собственник ограничен в своих правах, важно понимать суть происходящего. Грамотно повести себя в подобной ситуации, выбрать правильную линию защиты, избежать потери нервов и времени поможет адвокат. Всегда будьте благоразумны при принятии решений", — заключил Миронов.