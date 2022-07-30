МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Большинство собственников транспортных средств весьма трепетно оберегает свои автомобили. На страже прав автовладельцев стоит закон, правоохранительная система, страховые компании, иные структуры, а также всевозможные технические средства и сигнализации. И всё-таки порой случается так, что приходится расставаться со своим "железным конём" не по собственной воле, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. 

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Происходит это не только вследствие угона, но, например, и когда сотруднику полиции необходимо преследовать преступника, а служебного транспорта по какой-то причине нет. В этом случае сотрудник должен назвать свою должность, подразделение, специальное звание и фамилию, предъявить служебное удостоверение, а также сообщить место и время возврата транспортного средства, номер телефона дежурной части ОВД, предупреждает эксперт.

"Особенностью такого изъятия является то, что у собственника может не оказаться протоколов, подтверждающих передачу транспортного средства сотруднику правоохранительных органов. Лишь после возвращения ему машины он получит соответствующую справку", — объясняет юрист.

Другие распространённые случаи, когда не по своей воле придётся оставить машину", относятся к водителям, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, или вовсе лишенным прав.

Кроме того, автомобиль может быть изъят и за менее значительные административные проступки, например, за "набившие оскомину нарушения правил парковки, а также за иные правонарушения, предусматривающие задержание и перемещение автомобиля на спецстоянку". В данном случае, по словам адвоката, у собственника почти всегда будет соответствующий протокол и понимание местонахождения изъятой машины.

Миронов также подчеркивает, что изъятие транспортных средств помимо воли собственника происходит и в производстве по уголовным делам. В подавляющем большинстве случаев у собственника будет соответствующий прокол следственного действия, но "он может оставаться некоторое время в неведении, где находится его машина".

Еще один крупный блок причин изъятия автомобилей — это всевозможное обеспечение ответственности собственника, неисполнение им взятых на себя обязательств. Эти обязательства очень разнообразны, здесь и долги перед государством в виде неуплаченных штрафов, обязательных платежей и пеней к ним; долги перед различными организациями, включая учреждения ЖКХ, долги перед банками и иными кредитными организациями; долги по уплате алиментных обязательств и т.д.

В большинстве таких случаев изъятие машины производит судебный пристав-исполнитель, действующий в интересах взыскателя в рамках исполнительного производства. "Собственник в этих случаях знает не только то, в связи с чем произведено изъятие у него автомобиля, но и понимает, каким образом остановить этот процесс, то есть, что нужно сделать, чтобы долг был погашен", — рассказывает юрист.

Есть и редко встречающийся случай под названием реквизиция. Так, в целях устранения чрезвычайных ситуаций и их последствий транспортные средства могут быть изъяты у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости.

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Примечательно то, что законом не определен порядок оценки стоимости изъятого и сроков выплат. Фактически это остается на усмотрение соответствующего органа государственной власти, осуществляющего изъятие, поясняет адвокат.

"Во всех случаях, когда собственник ограничен в своих правах, важно понимать суть происходящего. Грамотно повести себя в подобной ситуации, выбрать правильную линию защиты, избежать потери нервов и времени поможет адвокат. Всегда будьте благоразумны при принятии решений", — заключил Миронов.