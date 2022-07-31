МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Есть определенный список документов, которые лучше не терять и держать всегда под рукой — они могут вам понадобиться при возникновении непредвиденных ситуаций. Об этом рассказывает агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Василий Данилов. Адвокат назвал способ узнать, положено ли вам наследство

В первую очередь, не стоит выбрасывать чеки на покупки.

"Чек — это всегда гарантия того, что вы защищены перед государством, поскольку именно он является весомым подтверждением проведения платежа. По сути, отсутствие чека означает отсутствие платежа. Если возникнет необходимость в возврате товара, а чек на него вы потеряли, вас ждут многочисленные бюрократические процедуры по розыску платежа", — утверждает юрист.

Другим важным документом является договор. "При утере договора невозможно будет подтвердить те или иные условия заключения сделки, например, сроки оплаты, конечную стоимость услуг или работ, перечень услуг. И в этом случае останется только обращаться в суд за защитой своих прав, и представлять в качестве доказательства переписку между сторонами, другие документы, а также чеки. Но разумеется, при утере договора доказать те или иные договорные условия становится затруднительно", — объясняет эксперт.

Третьим по значимости важным документом является акт. Акт подтверждает выполнение тех или иных услуг, работ, предусмотренных договором. Также в нем прописывается сумма оплаты, которую должен выплатить заказчик исполнителю за выполненную работу. Утеря оригинала акта не позволяет исполнителю требовать оплату. Юрист назвала пять штрафов для дачников, о которых не говорят

Эксперт напоминает также о необходимости хранения свидетельств, выписок и справок, подтверждающих регистрацию сделок, например, свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество, выписки из реестра недвижимости, подтверждающие переход права собственности и основание его перехода, паспорта транспортного средства, а также документы, подтверждающие право на наследство.

Восстанавливать упомянутые выше документы достаточно сложно, предупреждает юрист. В государственных органах могут выдавать дубликаты, однако их получение занимает много времени сил и нервов.

"Поэтому документы важно хранить, поскольку любой из них рано или поздно может понадобиться. При этом они должны сохранять товарный вид, поскольку у государственных органов есть определенные критерии приема и идентификации документов", — подытожил Данилов.