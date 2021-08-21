МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Избавляться от копий документов привычным способом может быть опасно, сообщили "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. Преступники в поисках конфиденциальной информации идут на радикальные меры.

Нужные сведения могут быть добыты даже из бачка для мусора. Личные данные утекают в интернет, либо быть используются для осуществления мошеннических схем.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ВЫКИДЫВАТЬ

Бумаги, найденные на помойке, используются злоумышленниками в преступных целях. Эксперт Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков назвал документы, выбрасывать которые небезопасно.

Паспорта и их копии

ИНН, СНИЛС

Водительские права

Визитки с личным телефоном; электронной почтой

Рабочие и офисные бумаги.

Документы, содержащие персональные данные, следует разорвать до невозможности восстановления, либо сжечь. Архитектор по безопасности R-Vision Артем Гольцов отметил, что преступники скорее будут копаться в мусорке знаменитого человека. Публичным гражданам стоит приобрести устройство для измельчения бумаги.

ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Управляющий RTM Group Евгения Царева утверждает, что мошенники могут использовать сведения из выброшенных документов для рассылки навязчивой рекламы, шантажа, мошеннических звонков якобы от имени банка или даже оформления кредита без ведома "заемщика". Заключенные московских СИЗО стали меньше атаковать клиентов Сбербанка

Большинство МФО (микрофинансовых организаций — ред.) сейчас работают дистанционно. Взять кредит можно онлайн через сайт, не посещая офис.

Таким образом, найденные в мусорном баке паспортные данные могут стать основанием для получения займа, а обязанности по его погашению возлагаются на ничего не подозревающую жертву, предупредил юрист Европейской юридической службы Константин Пантелеев.

Худший сценарий — это выдача крупного кредита наличными. Однако в этом случае преступники, вероятно, будут в сговоре с работником банка.

"Так называемый "свой" человек в банке при получении чужих персональных данных оформляет кредитный договор, и средства переходят злоумышленникам" — сказал собеседник издания. Выгодно ли сейчас инвестировать в акции McDonald’s

Оформление кредита по копии паспорта маловероятна, но тоже возможна, так как прецеденты были, сообщила изданию юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Лилия Барышева.

При этом чаще всего жертвы узнают о том, что являются "неплательщиками" по кредиту, который никогда не брали, от коллекторов.

ЦИФРОВЫЕ РИСКИ

Утечки данных нередки при пересылке документов по мессенджерам, соцсетям или электронной почте.

"Оставить электронный след проще, чем бумажный", — рассказал адвокат Олег Матюнин.

Взлом аккаунта или неосторожный вход с чужого компьютера могут привести к последствиям, аналогичным описанным выше. Потеря электронной копии файлов не менее опасна. Эксперты рассказали, как не стать жертвой "черных" кредиторов

Руководитель компании "Хелп Консалтинг" Андрей Лихачев рекомендует не хранить документы в облачных сервисах, избегать их хранения на телефонах и компьютерах. Желательно удалять данные сразу после использования.

Также небезопасно размещать фото документов в сети и быть внимательнее к политике конфиденциальности службы, с помощью которой отправляются файлы.

Важный момент — двухфакторная проверка входа. Ее желательно включить для большей безопасности в сети, советует адвокат Ольга Сулим.

При этом чаще всего данные крадут через фишинговые ссылки и социальной инженерии.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ

Избежать проблем можно следуя простым правилам.

Проверять ссылки: адрес поддельной страницы может отличаться всего на одну букву

Не доверять сайтам, не использующим протокол безопасности SSL (символ замка в адресной строке)

Использовать разные пароли

При сомнениях проверить дату создания сайта в сервисе Whois (reg.ru/whois)

Не открывать вложения, не переходить по ссылкам от сомнительных отправителей в почте, соцсетях, мессенджерах

Пользоваться хорошим антивирусом.

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