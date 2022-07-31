МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В августе у работающих пенсионеров произойдет традиционный перерасчет пенсий, напомнили агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

"На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 01.08.2022 такой перерасчет будет произведен 1,3 млн работающих пенсионеров", — объяснили в фонде. Эксперт назвал особые пенсионные льготы для женщин

Однако в отличие от индексации, размеры которой увеличиваются на определенный процент, прибавка носит индивидуальный характер и напрямую зависит от уровня заработной платы в 2021 году.

"То есть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается как наемных работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой и уплачивающих взносы "за себя", — пояснили в ПФР.

Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам в результате перерасчета ограничено тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК).

"Напомним, что с 2016 года получателям страховых пенсий, продолжающим трудовую деятельность, выплата производится без учета индексаций. Пенсионерам, прекратившим осуществление работы и (или) иной деятельности, выплата пенсии в новом размере с учетом индексации будет производиться после отражения данных сведений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, полученных от работодателя, с учетом доплаты за период, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы", — добавили в ПФР.