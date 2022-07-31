МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Значимость доллара для российской экономики и финансовой системы в первом полугодии существенно упала и с учетом ряда факторов может падать дальше в ближайшие месяцы, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Названа настоящая цена доллара

Доверие к доллару, по его словам, было подорвано после ареста валютных резервов России и введения масштабных санкций. К концу года роль доллара и других валют недружественных стран, по мнению эксперта, в России уменьшится ещё сильнее.

"Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями)", — напомнил Васильев.

В ближайшие месяцы, по его словам, вероятно, будет наблюдаться дальнейшее быстрое снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля.

В целом, по мнению Васильева, есть ожидания, что курс рубля к доллару будет относительно стабильным до конца года. К концу года он подвинется в диапазон 65 — 70 рублей за доллар.

Снижению рубля будут способствовать несколько факторов. Это, в частности, рост спроса на валюту благодаря восстановлению импорта, снижение ключевой ставки Банка России до 7,5% и сокращение притока валюты из-за снижения цен на нефть. Минусом для нацвалюты станут снижение объемов российского экспорта из-за санкций, рекордная глобальная инфляция и снижение доходов населения, энергетический и продовольственный кризисы. Глобально это ужесточение финансовых условий в мире вследствие самого резкого цикла повышения ставок центробанками за 20 лет, конфликт на Украине, вопрос Тайваня в отношениях Китая и США, а также другие геополитические риски, усиливающие деглобализацию. Все эти факторы ведут к экономическому спаду и снижению спроса на сырьевые товары.

"И не стоит забывать о "словесных интервенциях" и других мерах из арсенала властей, ведь для бюджета комфортен курс 70 — 80 рублей за доллар", — подытожил Васильев.