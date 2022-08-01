МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Лето — время ягод, фруктов и овощей. Однако неправильное хранение сезонных продуктов ведет к потере их полезных свойств и неправильному усвоению. Об этом рассказывает агентству "Прайм" старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрёстка" Юлия Лемешева. Перечислены продукты, которые подорожают к осени

Ягоды в теплое время года, по словам эксперта, особенно капризны: их вкус и полезные качества сохраняются в полной мере только первые три дня со дня сбора, а далее они пускают сок.

Клубника, малина, черника, смородина — особенно требовательные ягоды, их стоит хранить в объемной таре или в контейнере, в котором их доставили.

Не спешите отрывать "ножки" у черешни и вишни — с ними ягоды будут дольше оставаться свежими.

"Для того, чтобы вкус ягод сохранился надолго, избегайте высоких температур. В экспресс-доставке и гипермаркете они всегда хранятся на нижних полках холодильных камер", — отмечает специалист.

Неспелые фрукты лучше оставить дозревать при комнатной температуре, предварительно обернув их бумагой или положив в бумажный пакет.

Не стоит хранить разрезанные фрукты и плоды с треснувшей кожурой в холодильнике больше двух дней — они портятся быстрее цельных плодов и быстро теряют вкус и полезные свойства.

Предварительно ополаскивать ягоды и фрукты не нужно — попадание воды ускоряет порчу продукта, говорит специалист.

"Основное правило для всех овощей - хранить их отдельно от фруктов и ягод. Некоторые фрукты выделяют этилен, что позволяет им дозревать после сбора, он же пагубно влияет на овощи, лежащие рядом", — объясняет эксперт.

Овощи не следует промывать перед тем, как поместить в холодильник: влага приведет к порче свежих продуктов.

Летние фавориты — кабачки, цуккини и тыкву — стоит хранить в холодильнике, погребе или другом сухом, темном и прохладном месте. Цветную капусту лучше разобрать на соцветия, посыпать крупной солью и поместить в банку — так ее можно будет хранить в холодильнике на протяжении недели. Столько же можно хранить и кукурузу.

По словам Лемешевой, картофель "требует особых условий". Чтобы сохранить его в холодильнике, сложите клубни в бумажный пакет и разместите его в ящике для овощей, не допуская повышения температуры и влажности. Помните о товарном соседстве: картофель необходимо держать подальше от лука и чеснока, чтобы не ускорять прорастание клубней из-за высокой влажности лука.

В отличие от других продуктов, свежую зелень перед хранением необходимо промыть под водой, чтобы избежать проникновение бактерий внутрь стеблей. Названы продукты, от которых падает давление

Зелень желательно хранить на нижней полке или в отдельном отсеке холодильника — так ее вкусовые и полезные свойства сохранятся на две недели.

Чтобы дополнительно продлить срок хранения в холодильнике, зелень следует обернуть в мокрое полотенце или во влажные тканевые салфетки.

Еще одно правило, которое поможет избежать порчи продуктов — это не скупать овощи и фрукты оптом, а часто и по несколько штук.

Как подчеркивает эксперт, привычки правильного хранения продуктов — не только про безопасность организма, но и про осознанное потребление. По статистике, в среднем россияне выбрасывают четверть всей купленной еды. "Для семейного бюджета и личного комфорта продуктовый шопинг должен быть продуманнее, а хранение — эффективнее", — заключила она.