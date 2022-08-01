МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. На фоне роста доли безналичных платежей - сейчас по России она превышает 70% — ситуации, когда люди по-прежнему вынуждены платить наличными, удивляют. Тем не менее, до сих пор бывает, что кэш надежнее пластика, как минимум, в двух случаях, пояснила агентству «Прайм» операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева. Россиян предупредили об “опасном” способе уничтожении банковских карт

Первая — интернет-покупки.

"Уж точно не стоит вводить данные карты на подозрительных сайтах", — убеждена Артемьева. Если у сайта нет протокола HTTP — значит, информация передается не в зашифрованном виде, и вводить на таком сайте данные банковской карты опасно.

Не лишним будет проверить магазин на надежность перед оплатой — изучить регистрационные данные компании и домена. Если компании месяц-два, это должно насторожить, как и обилие негативных отзывов в интернете.

Не менее опасно вводить данные карты для оплаты где бы то ни было, если вы подключились к интернету через публичную wi-fi сеть. Не стоит вводить платежные данные на не принадлежащем вам устройстве, чтобы обезопасить себя от несанкционированного доступа к вашим денежным средствам. Ну и конечно не переходите по подозрительным ссылкам из почты и мессенджеров, где требуют данные карты.

"Чтобы обезопасить себя максимально, для любых покупок в интернете лучше завести виртуальную карту и закидывать на нее только ту сумму, которую вы собираетесь потратить", — советует Артемьева. Расплачивайтесь только той картой, в которой есть 3DSec подтверждение транзакций.

Вторая ситуация, когда кэш оказывается надежнее "пластика", возникла недавно — это поездки за границу. "В силу текущих обстоятельств расплачиваться выпущенными в России пластиковыми банковскими картами сложно", — напомнила эксперт. Если нет карт, выпущенных в другой стране, наличные — единственный выход.