МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Участились случаи, когда россияне оказываются должны, сами того не ведая. Агентство "Прайм" опросило экспертов, как могут образовываться такие задолженности и как с ними бороться. Обобрать до нитки: какие долги не простят Киеву

ЧУЖИЕ ДОЛГИ

Россияне могут стать должниками, даже не подозревая об этом. Самый простой способ — совпадения по полному ФИО с другим гражданином: у приставов, к сожалению, иногда проскакивают ошибки такого формата. Случается это либо из-за технического сбоя, либо из-за человеческого фактора, который тоже связан с ошибкой.

Что делать дальше, если такое случилось? "Если счет гражданина арестован или заблокирован, значит, дело о взыскании уже находится у приставов", — пояснил агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. То есть прошло достаточно много времени с момента, как суд принял решение о принудительном взыскании и исполнительный лист от банка или другого истца был передан в ФССП.

Для того, чтобы отменить списание, необходимо выяснить, почему вдруг приставы считают гражданина должником — нет ли здесь технической ошибки, или причинами постановления стали иные обстоятельства. Затем нужно подать жалобу на неправомерное взыскание к руководству пристава, в прокуратуру или суд. Все данные, необходимые для ее составления, есть в постановлении о взыскании.

"По общему правилу, обжалование постановления должно произойти в течение 10 дней со дня его вынесения, но в ситуации, когда должник не имел понятия о том, что на его средства обращено взыскание, жалоба подается в течение 10 дней с момента, когда гражданин узнал о существовании этой проблемы", — подчеркнул Уткин.

Обжаловать решение, по его словам, можно напрямую, обратившись в отделение ФССП, которое занимается делом, либо через "Госуслуги".

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Аналогичная ситуация может возникнуть при утрате банковской карточки и компрометации пин-кода, считает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, особенно опасна ситуация, когда утрачивается паспорт вместе с банковской карточкой и пинкодом. В этом и других аналогичных случаях необходимо срочно поставить в известность правоохранительные органы по поводу утраты паспорта и банк по поводу утраты карточки. Банк сразу примет действия по блокировке доступа к карте, а правоохранительные органы — для обнаружения паспорта и возможного мошенничества с чужими документами.

"В последнее время участились случаи, когда граждане внезапно обнаруживают, что должны денег за кредит, который не брали", — рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Обычно это займы на небольшие суммы, выданные МФО, но легче внезапным должникам от этого не становится.

Если ваши личные данные попадают в распоряжение мошенников, они могут оформить на ваше имя займы от 5 до 30 тысяч рублей. Сделать это в МФО сейчас можно дистанционно, указав ФИО, паспортные данные, любой номер телефона и реквизиты карты или счета для перечисления денег", — подчеркнул эксперт.

Многие МФО, по его словам, не уделяют должного внимания идентификации заемщиков, а подтверждением личности является ответ на СМС с произвольно указанного номера. Гражданин узнает о том, что он должник в тот момент, когда с ним связываются коллекторы и требуют вернуть деньги.

Сразу бежать в полицию не стоит: там не помогут избавиться от долгов. Единственно верная инстанция в этом случае — суд. Там надо доказать, что получателем денег были не вы, а телефонный номер, с которого пришло подтверждение, вам не принадлежит. Природа взбунтовалась. За что Европе ниспослана жара

Для этого достаточно попросить суд запросить документы у банка и сотового оператора, из которых будет видно, что счет, на который поступили деньги и номер телефона, откуда пришло подтверждение, вам не принадлежат. Ответчиком по иску будет МФО, у которого вы в итоге не брали заем, а смысл иска будет заключаться в том, что сделка между вами не была заключена.

"Имея на руках решение суда нужно обратиться в Бюро кредитных историй, чтобы они исключили несуществующий заем из вашей кредитной истории", советует эксперт.

ДОЛГИ ПО ЖКХ

Причиной неожиданных долгов является не только невнимательность жителей, вовремя забывающих оплатить квитанции, но и несогласованность коммунальных служб. Ведь по факту жители платят не только и не столько в управляющую компанию, а в компании, поставляющие ресурсы: электросбытовую, газовую, телекоммуникационную, в водоканал, теплогенерирующую компанию и во многие другие. В большинстве регионов все это не объединено в единый платежный документ, поэтому жителю может казаться, что он оплатил все, а на самом деле у него копится долг по той или иной услуге.

"Самая неожиданная и самая распространенная задолженность — по взносам на капитальный ремонт", — считает гендиректор ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев. Граждане, по его словам, просто не замечают счета, которые им выставляют. Еще одна ошибка: неподача показаний счетчиков за электричество и воду. В такой ситуации, напомнил эксперт, счет выставляют по общим нормативам, которые существенно превышают потребление по счетчикам.

"Бывают случаи, когда приходят платежи за газ в квартиру, в которой газа уже давно нет — дом перешел на электропотребление", — рассказывает Ковалев. Избавиться от таких долгов можно, если есть документы об отказе от газа в квартире или доме.

КАК ОТСЛЕДИТЬ ДОЛГИ

К наиболее частым видам задолженности относится просроченный к уплате налог, утверждает юрист Елена Кудерко. Вовремя отследить начисления, долги и платежи, по ее словам, удобно в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой инспекции. Избежать ответственности в виде штрафа и пеней можно через единый налоговой платеж — по сути, это аванс, с которого налоговая сами спишет нужные начисления. Он гарантирует отсутствие ответственности за просрочку и необходимости сверять суммы и многозначные реквизиты при оплате. Россиянам объяснили, как можно сократить долги по кредитам

Вторым удобным сервисом, по ее словам, является сайт "Госуслуги", где в подтвержденном кабинете пользователя возможно настроить "госпочту". Это значит, что будут своевременно приходить штрафы за нарушение ПДД, оплатить которые в первые недели срока можно со скидкой 50%. Документы по исполнительным производствам, полученные через госуслуги, позволят избежать начисления исполнительского сбора (7% от суммы долга), а также своевременно оспорить судебный приказ или заочное решение суда, если вы о нем не знали.

Проверка штрафов возможна через большинство банкротских приложений по номеру водительского удостоверения, напомнила Кудерко. К тому же раз в год любой гражданин вправе запросить бесплатно сведения из Бюро кредитных историй в отношении себя. Так можно следить за правильным и своевременным погашением кредитов и карт.

"Общей рекомендацией является сохранение платежных документов хотя бы в течении года, а лучше трёх лет или оплата через электронное приложение банка, где история платежей сохраняется автоматически", — подчеркнула эксперт. При закрытии кредитов и карт она советует требовать у банка подтверждающие такое закрытие справки.