МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Любая экономия воды — благо, когда это не снижает комфорт жизни в городской квартире и законно. Мыться раз в неделю и пользоваться некоторыми предлагаемыми в интернете способами снизить платежи не стоит, рассказывает агентству "Прайм" начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий. "Придут просить у России". Голод может затронуть даже богатых

"Так, установка широко рекламируемых приборов для отмотки показаний, заставляющих счетчик крутиться в обратном направлении, сулит многочисленные проблемы. Часто "предприимчивые" жильцы закрепляют неодимовые магниты, что приводит к росту объемов неучтенных ресурсов. Их долг делят между всеми жильцами", — отмечает специалист.

Использование таких методов незаконно и карается по КоАП РФ штрафом в 10-15 тысяч рублей, а по УК РФ — штрафом до 300 тысяч рублей или 80 тысяч рублей и 2 годами тюрьмы (ст.165 УК). При этом приходится полностью оплатить воду по стандартному тарифу с момента последней сверки водосчетчика и в 30-дневный срок устранить выявленные нарушения.

Нормативы потребления, по которым вы платите, если нет счетчиков или вы забыли сдать показания высокие. Поэтому счетчики лучше поставить, и после установки убедиться в их исправной работе. "Они должны "мотать" только при фактическом потреблении ресурса и останавливаться при прекращении забора воды", — пояснил он.

На время планового отключения горячей воды следует отключить ее стояк, чтобы счетчик случайно не "накрутил" лишнего — тогда не придется пересчитывать оплату. Если же квитанция все-таки содержит неправомерно начисленную сумму за водоснабжение, нужно написать заявление о перерасчете и передать его в управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, а при непосредственном управлении — в ресурсоснабжающую организацию. Результат перерасчета будет отражен в квитанции. Россиянам рассказали о способах обмана при обслуживании счетчиков воды

Если перерасчет так и не осуществили, можно обратиться за защитой своих прав в жилищную инспекцию при администрации города или Роспотребнадзор. Если и это не поможет, придется идти в прокуратуру или суд.

Если со счетчиками все в порядке, можно экономить воду, изменив свои привычки. Так, воду следует отключать, если она не нужна, стирать лучше при полной загрузке машины, а душ вместо ванной позволит сберечь до 5-100 литров воды ежедневно. Сэкономить помогут аэраторы — при установке на кран они разбивают струю воды пузырьками воздуха и позволяют обходиться значительно меньшим напором, при этом чувствуя себя абсолютно комфортно.