МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник заметно вырос к доллару, как и к другим валютам. Однако курс доллар все еще в районе 60 рублей, и до июньских уровней, близких к 50 рублям за доллар, далеко. Как рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, рост доллара обусловлен в числе прочих причин окончанием июльского налогового периода. Названа настоящая цена доллара

"По итогам минувшей недели доллар укрепился к рублю на 7,6%, по итогам июля валюта США укрепилась на 19,8%, прервав четырехмесячную серию снижения", — напомнил эксперт.

На прошлой неделе завершился июльский налоговый период, это первый фактор, благодаря которому доллар перешел к укреплению. Также видны признаки увеличения объемов параллельного импорта, которые сильнее давят на рубль после упрощения процедур декларирования для импортеров, а также обнуления некоторых пошлин в рамках ЕАЭС. "Ожидания того, что в скором времени будет объявлено новое бюджетное правило, которое не пустит рубль ниже 50 за единицу валюты США и будет способствовать возвращению курса в среднесрочной перспективе к уровням выше 70 за доллар, продолжало оказывать давление на российскую валюту", — назвал третий фактор Шульгин.

Новость о том, что Мосбиржа с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран, также оказывала давление на рубль.

На этой неделе для среднесрочных перспектив ослабления рубля важно будет завершить пятницу выше 60 рублей за доллар. Однако маловероятно, что неделю удастся закрыть уверенно выше 65 рублей за доллар, прогнозирует аналитик.

Что касается китайской валюты, то повышенный спрос на юань был сформирован в том числе за счет слухов, что потенциальные новые санкции могут привести к остановке торгов долларом и евро.

"В конце июля пара юань/рубль по количеству сделок (в среднем за сутки) сравнялась с парой доллар/рубль, а по среднедневному объему торгов опередила пару евро/рубль. Тем не менее по итогам месяца средние показатели остались немного в пользу единой валюты. Так, по итогам июля средний суточный объем в паре USDRUB составил 116,3 млрд рублей по сравнению с 102,3 млрд рублей в июне. В паре EURRUB среднесуточный торговый объем снизился до 53,4 млрд рублей по сравнению с 55,5 млрд рублей в июне". — добавил собеседник.

Среднесуточный торговый объем в июле по паре юань-рубль подскочил до 42,2 млрд рублей, почти в 2 раза превысив июньский показатель. "Мы ожидаем, что тенденция сохранится. Объемы в юане будут набирать обороты. Торговая активность, если судить по количеству сделок, также будет плавно расти. Евро и доллар остаются токсичными для российского бизнеса и банковской системы РФ. Поэтому отток доллара мы можем наблюдать и по каналу доллар/юань", — резюмировал Шульгин.