МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Формальным триггером самого мощного за последние 20 лет укрепления доллара стало повышение ФРС процентных ставок, что было сделано в качестве меры борьбы с беспрецедентной инфляцией в США. Но агрессивная политика регулятора — не единственная причина взрывного роста американской валюты, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". При этом в ближайшие месяцы доллар "обречен на рост". "А если взорвется?": Германия нашла опасную замену российскому газу

Во вторник евро вновь слабел к доллару на ожиданиях очередного раунда агрессивной политики ФРС. Аналитики полагают, что регулятор по итогам двухдневного заседания в среду снова повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов. А в четверг Минторг США опубликует первую оценку ВВП страны прошлого квартала — по прогнозам, американская экономика за этот период выросла на 0,4%. В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.

УБЕЖАТЬ ОТ ЕВРО

Ситуативно сейчас на курс евро к доллару давят два основных фактора — более жесткая позиция американского регулятора и угроза рецессии европейской экономики из-за роста цен на энергоносители, рассказывает Артем Клюкин, эксперт ИК "ИВА Партнерс".

Федрезерв США начал ужесточение монетарной политики еще в прошлом году, а с марта приступил к повышению учетной ставки. ЕЦБ же, стремясь поддержать экономический рост в условиях преодоления последствий пандемии, долго воздерживался от сокращения программы количественного смягчения, а впервые повысил учетную ставку лишь в июле, причем всего на 0,25 процентного пункта.

"Соответственно, доходности по американским облигациям выше, чем по европейским, и капиталы перетекают из евроактивов в долларовые", — указывает эксперт.

К тому же рост политической напряженности и опасность нового охлаждения мировой экономики заставляют инвесторов бежать из рисковых активов в традиционно считающийся более надежным доллар и погашать задолженность перед американскими банками.

Проведение антироссийской санкционной политики, по мнению Клюкина, лишает Европу важного конкурентного преимущества — дешевой энергии, что вызывает опасения рецессии и тоже заставляет инвесторов бежать из евро. Все это толкает курс евро к доллару вниз. Впрочем, доллар находится на максимумах и по отношению к корзине валют, замечает специалист.

По мнению международного финансового консультанта FCP Financial Management Ltd Исаака Беккера, доллар обречён расти в ближайшие месяцы, и пока ему ничего не угрожает. Падение американской валюты может начаться где-то в середине 2023, когда, вероятнее всего, ФРС начнёт понижать процентную ставку.

У ЕВРОПЫ НЕПЛОХИЕ ШАНСЫ

Cудя по историческим графикам, евро находится в долгосрочном нисходящем тренде по отношению к доллару с июня 2008 года. И при этом все это время доля расчетов в евро в мировой торговле устойчиво нарастала.

Как отмечает Клюкин, внешнеторговый баланс и бюджетные показатели у стран ЕС в целом существенно лучше, чем у США, как и отношение долга к ВВП. "То есть реально евро куда лучше обеспечен. А его ослабление к доллару повысит конкурентоспособность европейских товаров в мировой торговле", — полагает он.

Конечно, как считает эксперт, "краткосрочно это для европейцев является слабым утешением". Тем более, что из-за дороговизны газа, нефти и угля в ближайшее время ухудшатся показатели бюджетного и внешнеторгового баланса.

"Но в более долгосрочной перспективе, когда политическое обострение пойдет на спад и торговля с Россией восстановится, это дает европейской экономике большие шансы на выход из кризиса. А вот США при дорогом долларе будет еще сложнее конкурировать и рассчитываться по долгам", — рассуждает Артем Клюкин.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ОЖИДАНИЯ

В последний год главным драйвером укрепления доллара выступало расширение кредитных спредов, создававшее предпосылки для так называемого carry trade. Как поясняет ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, в настоящий момент дифференциал доходности между 2-летними гособлигациями США и Германии составляет около 2,60%. То есть инвестор может купить первые, продать вторые и, дождавшись погашения, заработать 2,60% годовых. Год назад этот показатель составлял около 0,80%. Америке стало страшно. Доллар укрепляется, но дела только хуже

Однако динамику валютных курсов, по его словам, определяют не только фактические обстоятельства, вроде размера кредитных спредов, но и ожидания их будущего изменения.

"В последний год расширение кредитных спредов было обусловлено ожиданиями все более масштабного повышения ставок в США, но в середине июня они стабилизировались и начали снижаться. Кроме того, рынок производных инструментов начал закладывать в цены ожидания начала цикла снижения ставок в США весной 2023 года", — рассказывает аналитик.

На этом фоне доллар по инерции еще укреплялся и даже ненадолго прорвался выше паритета в паре с евро, но затем все же подешевел. За последний год крупные спекулянты аккумулировали довольно крупную длинную позицию в долларе, которую будут вынуждены закрывать на фоне его снижения. Оно может продлиться в ближайшие дни и недели, "если только ФРС не удивит в среду рынок повышением ставок на 1,00%". Однако такой сценарий выглядит, по мнению Сыроваткина, маловероятным.

НА ГОДОВОМ МАКСИМУМЕ

В более долгосрочной перспективе динамика доллара будет зависеть от динамики инфляции в США, считает эксперт.

В настоящий момент рынок уже заложил в цены весь курс повышения ставок со стороны ФРС. И есть основания полагать, что американский регулятор может смягчить свою позицию, если "появятся признаки того, что инфляция достигла пика". Подобные ожидания могут спровоцировать устойчивое сокращение кредитных спредов в среднесрочной перспективе и оказать давление на доллар.

"Наш базовый прогноз по среднему курсу евро к доллару в 2022 году составляет $1,06. Это подразумевает, что доллар уже сформировал годовой максимум или вот-вот это сделает", — говорит Олег Сыроваткин.

ДОРОГОЙ ДОЛЛАР В США

С точки зрения классической науки, рост ставок приводит к постепенному снижению инфляции в стране. "Однако он также замедляет экономику, делает деньги очень дорогими, а инвестиции во что-то, кроме валюты или золота, крайне рисковым и не выгодным", — рассуждает экономист Егор Клопенко. Названа новая причина снижения доллара

Такая ситуация часто приводит к полноценным экономическим кризисам. "Из-за дорогих денег компаниям не перекредитоваться, наступает волна банкротств, увольнений, схлопывание экономики — и неминуемое удорожание доллара. Где-то в середине этого процесса и находится сейчас США со своей экономикой", — размышляет он.

А хорошо ли будет самим американцам, если доллар окончательно обгонит евро?— задается вопросом экономист. Ведь инфляцию пока никто не отменил, а дорогой доллар сделал все произведенное внутри страны еще более дорогим, чем раньше.

"Стало быть, выгодно американцам только одно — переехать в Европу. Впрочем, у Европы свои проблемы — энергетический и продовольственный кризисы. И они могут сделать такой переезд для граждан США крайне неприятным", — приходит к выводу Клопенко.