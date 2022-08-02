МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. На фоне сообщений о возможном попадании под санкции Запада Московской биржи и НРД (Национального расчетного депозитария), а также ввода банками и торговыми площадками комиссий на счета в валютах недружественных стран россияне начали рассматривать новые способы сбережения своих денег. О том, на какие виды инвестиций можно переориентироваться обладателям долларов и евро, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков. Обобрать до нитки: какие долги не простят Киеву

Тем, кто раньше инвестировал в валюту, стоит обратить внимание на российский рынок акций и оценить возможность формирования диверсифицированного портфеля из ценных бумаг разных секторов. Можно купить паевой фонд широкого рынка. При этом распределение по классам активов должно зависеть от личной финансовой ситуации инвестора, его инвестиционных целей и ограничений, горизонта инвестирования, способности и желания брать на себя риск.

Российский рынок акций сейчас находится в ситуации "обратного пузыря". Большинство бумаг стоят безумно дешево относительно предполагаемых будущих финансовых результатов.

"Когда продаст последний паникёр — и мы, скорее всего, это уже увидели — рынок будет восстанавливаться без драйверов и предпосылок. Когда драйверы появятся акции будут стоить гораздо дороже. Возврат к средним историческим уровням оценки может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней, что соответствует доходности порядка 50% годовых на горизонте трех лет", — пояснил Исаков.

Оптимизма придает то, что ряд компаний, которые отложили свои дивиденды, могут выплатить их ближе к концу года или в 2023 году. "В сценарии восстановления дивидендных выплат — а это в конечном итоге происходило после каждого кризиса в истории российского рынка — акции с текущих уровней могут иметь кратный потенциал роста", — рассказал аналитик.

Интересные идеи с текущих уровней можно найти практически в любом секторе — нефтегазовом, финансовом, потребительском, IT. Пожалуй, только перспективы металлургического сектора все еще остаются неопределенными, несмотря на сильное снижение котировок, отметил спикер. Америке стало страшно. Доллар укрепляется, но дела только хуже

Что касается инвестиций в валюты дружественных стран, мы полагаем, что список таких активов, доступных на российских площадках, будет расширяться. Однако нужно понимать, что грамотно сформировать портфель из, например, узбекских, эмиратских или китайских активов получится далеко не у каждого.

"К покупке на бирже также доступны инструменты, связанные с недвижимостью. Это могут быть паи ЗПИФ, инвестирующих в жилую или коммерческую недвижимость, однако для их покупки также нужно обладать экспертизой в этой сфере", — отметил он. Другой вариант на рынке недвижимости — покупка фьючерса, привязанного к индексу цен на московскую недвижимость. Этот инструмент лучшим образом хеджирует будущие потребности в жилье, однако не приносит денежных потоков, подытожил собеседник.