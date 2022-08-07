МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Около трех четвертей всех дынь на российском рынке выращены на юге страны — в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и т. д. Сорта дынь очень разнообразны, при этом некоторые обладают очень разными характеристиками, что затрудняет выбор дыни при покупке. Какие особенности укажут на спелость и когда лучше покупать дыню, рассказывает агентству "Прайм" начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова. В Роскачестве научили, как выбирать арбузы

Спелую дыню можно распознать "по характерному дынному аромату", хотя есть сорта дынь, которые почти не пахнут. На аромат также стоит обратить внимание, чтобы определить, не переспела ли дыня: у переспевшего плода часто появляется характерный "винный" запах, добавляет специалист.

Цвет качественной дыни должен быть равномерным. Наличие зеленых пятен на корочке обычно говорит о недозрелости плода. Если на поверхности дыни есть сеточка, то при созревании она проявляется четче.

"Потемнения и коричневатые пятна на поверхности дыни указывают на высокую вероятность того, что плод переспел, слишком долго хранился и уже начал портиться", — отмечает она.

Большая часть дынь обладает достаточно тонкой корочкой, которая у спелой дыни слегка проминается при нажатии. Но если такая вмятинка остается на поверхности плода, когда давление уже не оказывается, то, скорее всего, дыня переспела.

По словам Котельниковой, сортов дынь выращивается большое множество, и традиционное разделение на "торпеду" и "колхозницу" "крайне условно и мало что говорит о качествах плода". Покупателю, который не обладает специальными знаниями, отличить один сорт от другого будет довольно сложно.

Специалист указывает, что покупать дыни можно либо в специально оборудованных торговых точках, либо в магазинах. Не стоит приобретать дыни в необорудованных для подобной торговли местах и у продавцов, не имеющих документов на продукцию или на торговую точку.

"Ни в коем случае не нужно резать дыню при приобретении или как-то иначе повреждать ее корочку до того, как плод будет тщательно вымыт", — предупреждает эксперт.

На поверхности дыни могут находиться болезнетворные микробы, попадающие туда с земли бахчи, рук сборщиков, поверхности соседних плодов. Микроорганизмы начинают активно размножаться во влажной и сладкой среде после попадания внутрь плода, а затем могут вызвать инфекционные заболевания, которые обычно и принимают за симптомы отравления нитратами. Эксперт рассказал, как изменятся продукты питания в ближайшие десять лет

Если вы планируете долго хранить дыню, лучше выбирать немного неспелые плоды, с твердой коркой, без повреждений на кожуре. Идеально, по словам представителя Роскачества, хранить ее в темном и прохладном помещении, при этом лучше размещать дыню на мягкой поверхности, например, на ткани.

В комнатных условиях целую дыню можно хранить около недели, держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике, иначе мякоть очень быстро заветривается и становится непригодной для употребления в пищу. Кусочки дыни стоит поместить в контейнер с плотной крышкой или накрыть пищевой пленкой — в таком виде, как поясняет эксперт, дыня может храниться до трех суток.

В дыне содержится достаточно много глюкозы, поэтому есть ее лучше в первой половине дня. Оптимальная порция составляет 200-300 г за один прием.

"Не стоит забывать, что дыня очень богата клетчаткой, которая в избыточных количествах может обладать слабительным эффектом, поэтому не стоит есть дыню килограммами в один присест", — отметила эксперт Роскачества.