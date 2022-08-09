МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Профицит торгового баланса создает благоприятные условия для крепкого рубля. Пока доля экспорта российских энергоносителей существенно не сократилась и цены на них остаются высокими, рубль с большой вероятностью будет торговаться возле текущих отметок, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег Алор Брокер Павел Веревкин. Эксперт предсказал валютные войны будущего

Также стоит помнить о том, что заморожены активы нерезидентов, которые всегда выступали одними из главных покупателей доллара на нашем рынке, добавил собеседник.

Ослаблять рубль будет снижение цен на сырье при рецессии мировой экономики.

"Это создаст условия для ослабления рубля. Новая вариация бюджетного правила может целенаправленно девальвировать рубль с целью поддержки российских экспортеров и бюджета РФ. Импорт вряд ли восстановится до уровней 2021 года, так как в его структуре промышленное оборудование и автомобили занимали существенную долю, а сейчас эти поставки не производятся", — добавил он.

В рамках санкций рассчитывать на восстановление торгового баланса за счет импорта преждевременно.

"Недружественных" нерезидентов здесь заблокировали на долгое время, так что рассчитывать, что они будут создавать спрос на внутреннем рынке также не приходится", — пояснил Веревкин.

Среднесрочно рубль будет ослабевать, Минфин и ЦБ приложат для этого все усилия. Валютная пара USD/RUB к сентябрю может торговаться в диапазоне 60-64,5, прогнозирует собеседник агентства.