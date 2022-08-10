МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В экономическом календаре оставшейся части августа непросто найти важную статистику, которая могла бы стимулировать всплеск активности на валютном рынке. По сути, таких событий всего два: экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который состоится 25-27 августа, а также публикация индекса потребительских цен в США по итогам июля. Как раз на этой неделе центральное место в фокусе занимает потребительская инфляция. Отчет будет опубликован в среду, 10 августа, в 15:30 мск. Об этом рассказал "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Финансист объяснила, когда банк может забрать ваши деньги

Он объяснил, что интерес к релизу дополнительно подогревается тем фактом, что в этом году было шесть публикаций данных по индексу потребительских цен. В пяти случаях фактические цифры превышали консенсус-прогноз экономистов. В частности, по итогам июня ожидалось, что индекс потребительских цен вырастет на 8,8% г/г, однако фактическое увеличение CPI составило 9,1% г/г, и это был максимум с конца 1981 года.

По мнению эксперта, есть основания ожидать, что июльский отчет покажет более умеренную инфляцию, нежели в июне. Как ожидается, во втором месяце лета рост индекса потребительских цен в базисе год к году составит 8,7% (консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg). Оценка ФРБ Кливленда предполагает рост на 8,8% г/г. В любом случае это ниже июньского показателя (9,1% г/г). Действительно, наблюдаемое в последние недели снижение цен на энергоносители формирует потенциал для подобных ожиданий. Цены на бензин на фоне снижения цен на нефть упали. Инфляция цен производителей достигла пика, а цены на импорт оказали некоторое дезинфляционное давление благодаря росту курса доллара. При этом долгосрочные инфляционные ожидания, если судить по пятничной публикации потребительских настроений от Мичиганского университета, снизились.

Шульгин считает, что доллар резко вырастет в качестве реакции на публикацию данных по потребительской инфляции, если фактические цифры за июль окажутся выше, чем в июне (выше +9,1% г/г). Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам в преддверии публикации данных с вероятностью 100% уверен в том, что в сентябре ФРС повысит ставку на 50 б.п. и с вероятностью 77% подразумевает повышение с шагом 75 б.п. Если июльский CPI окажется выше, чем 9,1% г/г, то рынок начнет закладываться на повышение ставки сразу на 100 б.п., что резко увеличит опасения по поводу рецессии. Кривая доходностей трежерис станет еще более инвертированной. Бегство от риска будет формировать повышенный спрос на защитные активы, и доллар в этом случае будет ключевым бенефициаром. Но это не наш базовый сценарий.

Если же июльский CPI выйдет в пределах консенсуса или чуть выше, то доллар продемонстрирует умеренное ослабление, предполагает Шульгин. И то, как повела себя американская валюта в понедельник и вторник перед публикацией отчета, как раз является отражением такого сценария. Инвесторы подразумевают сильный отчет по рынку труда в США за июль, который был опубликован на прошлой неделе. А также факт стабилизации инфляции после почти 41-летнего максимума в июне. Комбинация позволяет предполагать, что экономика США не уйдет в глубокую рецессию и цикл повышения ставок вызовет мягкую посадку в экономике. Аналитик рассказал, что ждет рубль осенью

"Слабость доллара будет более заметной, если цифры по CPI окажутся существенно ниже прогноза. Например, на уровне 8,5% или еще ниже. Такие данные возродят разговоры о том, что ФРС преуспела в борьбе за контроль над инфляцией. На этом фоне денежный рынок откажется от ожиданий повышения ставки в сентябре на 75 б.п.", — рассказал эксперт.

Тем не менее мы по-прежнему считаем, что индекс доллара до конца августа будет сохранять диапазон между 104 и 108 пунктов. Поэтому ниже 105 п. мы можем наблюдать возобновление интереса к тактическим длинным позициям в американской валюте, в то время как на подходе к 108 п. будет повышаться интерес к тактическим коротким позициям. В случае тестирования верхней или нижней границы указанного диапазона, а также последующего возвращения к середине диапазона, мы будем наблюдать, как спекулянты будут фиксировать прибыли по своим тактическим лонгам/шортам.

"Что касается данных по инфляции в США, то, на наш взгляд, сейчас ключевой вопрос в том, насколько быстрыми темпами инфляция будет снижаться в 2023 году. Это важно именно для среднесрочных перспектив американской валюты. Сохраняется риск того, что возвращение инфляции к нормальным уровням будет происходить очень медленно, и цикл повышения ставок ФРС может быть более продолжительным, нежели сейчас это себе представляет денежный рынок. При таком раскладе медвежьи ожидания рынка в контексте минорных среднесрочных перспектив доллара, могут вовсе не оправдаться", — резюмировал Шульгин.