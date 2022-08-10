МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Как и любое другое устройство, смартфон продолжает работать и в выключенном состоянии, выделяя тепло. Если вы кладете смартфон под подушку, еще и оставляя его на зарядке, тем самым вы создаете реальный риск того, что смартфон перегреется и может возникнуть возгорание, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. 

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Если говорить о длительности зарядки, то пагубных последствий от того, что вы оставили телефон на всю ночь на проводе, не будет. Но это только в том случае, если все компоненты устройства работают исправно.

"При зарядке избыточный ток ограничивает контроллер заряда, отключая подачу питания при достижении 100%. Однако если постоянно оставлять телефон на зарядке продолжительное время, существует риск, что может выйти из строя контроллер заряда, тем самым поступление тока в аккумулятор ничем не будет ограничено", — предупреждает собеседник агентства.

А это уже может привести к печальным последствиям, начиная от выхода устройства из строя и заканчивая возгоранием.

Эксперт считает, что идеальной температурой окружающей среды во время зарядки смартфона является около 20 градусов. "Также показатели влажности должны быть в норме. Отличным решением будет стараться держать уровень заряда на значении 50-70%. Все это в сумме позволит продлить срок работы вашего аккумулятора", — отметил Кульменко.