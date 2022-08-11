МОСКВА, — 11 авг — ПРАЙМ. Рынок жилья Таиланда демонстрирует рост, и в ближайшие 10-15 лет может стать альтернативным направлением для россиян, желающих инвестировать в недвижимость за рубежом, рассказала агентству "Прайм" вице-президент Russia Sotheby's International Realty Елена Мариничева. Россияне активно раскупают осенне-зимние туры в Таиланд

Если раньше граждане выбирали в основном объекты в Италии, Испании, Черногории, Болгарии и других странах, то сейчас из-за ограничений на перевод денежных средств и покупку недвижимости в Европе внимание сместилось на доступные рынки.

"Россияне стали чаще рассматривать объекты для покупки в Таиланде: по нашим данным, около 18% от общего количества сделок россиян с зарубежной недвижимостью бизнес- и премиум-класса в первом полугодии приходится именно на Таиланд, и основная часть (83%) — на инвестиционную недвижимость. Турция и ОАЭ также остаются в поле интересов", — отметила она.

По словам эксперта рынка недвижимости, у Таиланда есть целый ряд преимуществ перед другими странами с точки зрения инвестиций в недвижимость. "Чтобы поддержать инвесторов, правительство установило привлекательный визовый режим для резидентов сроком до 20 лет. Кроме того, при относительно низком пороге стоимости недвижимости (от 100-150 тысяч долларов) объекты обладают высокой ликвидностью", — отметила она.

Повышает привлекательность этой страны для инвестиций и то, что цены на землю и недвижимость постоянно растут: в текущем году это 7-9% и около 6-7% соответственно. Рост стоимости обеспечивается устойчивой экономикой страны и развитием ее инфраструктуры в последние годы, подытожила Мариничева.

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