Аналитик Зварич: уже в ближайшее время рубль может ослабеть или укрепиться к доллару
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. С начала августа российский рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, в паре доллар/рубль наметился коридор 60 — 60,7 рубля. Это говорит о временном балансе спроса и предложения, связанном, в частности, со сниженным предложением валюты со стороны экспортеров. В результате наметилось снижение волатильности, а все попытки выхода за обозначенные границы оказались безуспешными. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.
По его мнению, стабилизация уже в ближайшее время может смениться направленным движением. Зварич считает, что сигналом к данной динамике может стать выход из сложившегося диапазона, а пробой одной из границ может указать направление дальнейшего движения. Так, в случае подъема выше 60,7 рубля, пара доллар/рубль попытается перейти к росту с ближайшими целями в районе 62-64 рублей, который будет сдерживаться увеличением предложения иностранной валюты, объяснил он.
Уход американской валюты ниже 60 рублей будет говорить в пользу отступления к июльским минимумам, установленным чуть ниже 55 рублей.
"Такому развитию событий благоволит и фундаментальная составляющая — в ближайшее время экспортеры начнут подготовку к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 августа. Это приведет к росту предложения иностранной валюты на рынке и поддержит рубль", — объяснил Зварич.
Дополнительной поддержкой для национальной валюты может стать возвращение рынка энергоносителей к ценам на нефть выше 100 долларов за баррель, добавил он. При этом ближайшей поддержкой для американской валюты станет отметка 58,5 рубля.
Зварич полагает, что в случае реализации данного сценария укрепления рубля снижение доллара может достаточно резко перейти в восстановление.
"Инвесторы предполагают, что на горизонте ближайших месяцев возможно формирование стабильного баланса спроса и предложения иностранной валюты за счет восстановления импорта и снижения поступления валюты от экспорта, связанного с ухудшением ценовой конъюнктуры на товарных рынках из-за замедления мировой экономики. Это в среднесрочной перспективе будет способствовать ослаблению рубля, в результате чего уход пары доллар/рубль в район 55 рублей может восприниматься участниками торгов как возможность купить доллар по более привлекательным ценам", — резюмировал аналитик.
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