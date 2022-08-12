МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. С начала августа российский рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, в паре доллар/рубль наметился коридор 60 — 60,7 рубля. Это говорит о временном балансе спроса и предложения, связанном, в частности, со сниженным предложением валюты со стороны экспортеров. В результате наметилось снижение волатильности, а все попытки выхода за обозначенные границы оказались безуспешными. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Эксперт предупредил об обвале рубля после “нефтяного отката”

По его мнению, стабилизация уже в ближайшее время может смениться направленным движением. Зварич считает, что сигналом к данной динамике может стать выход из сложившегося диапазона, а пробой одной из границ может указать направление дальнейшего движения. Так, в случае подъема выше 60,7 рубля, пара доллар/рубль попытается перейти к росту с ближайшими целями в районе 62-64 рублей, который будет сдерживаться увеличением предложения иностранной валюты, объяснил он.

Уход американской валюты ниже 60 рублей будет говорить в пользу отступления к июльским минимумам, установленным чуть ниже 55 рублей.

"Такому развитию событий благоволит и фундаментальная составляющая — в ближайшее время экспортеры начнут подготовку к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 августа. Это приведет к росту предложения иностранной валюты на рынке и поддержит рубль", — объяснил Зварич. Экономист раскрыл, какую замену готовят доллару

Дополнительной поддержкой для национальной валюты может стать возвращение рынка энергоносителей к ценам на нефть выше 100 долларов за баррель, добавил он. При этом ближайшей поддержкой для американской валюты станет отметка 58,5 рубля.

Зварич полагает, что в случае реализации данного сценария укрепления рубля снижение доллара может достаточно резко перейти в восстановление.

"Инвесторы предполагают, что на горизонте ближайших месяцев возможно формирование стабильного баланса спроса и предложения иностранной валюты за счет восстановления импорта и снижения поступления валюты от экспорта, связанного с ухудшением ценовой конъюнктуры на товарных рынках из-за замедления мировой экономики. Это в среднесрочной перспективе будет способствовать ослаблению рубля, в результате чего уход пары доллар/рубль в район 55 рублей может восприниматься участниками торгов как возможность купить доллар по более привлекательным ценам", — резюмировал аналитик.