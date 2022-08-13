МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Санкционный кризис оказал влияние на стоимость импорта фруктов: цитрусовых, косточковых, винограда и т.д. Эта категория в сравнении с прошлогодними ценами может подорожать на 15-20%, однако на бюджете средней российской семьи это не отразится критически, так как лимонов и ананасов россиянин потребляет меньше, чем традиционных яблок и груш, рассказал агентству "Прайм" доцент Департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Арский. Названы подорожавшие за неделю овощи и фрукты

"Яблоки на рынке на 80% отечественные, груши — на 60-70%. Интерес представляют поставки фруктов из Северной Африки (Марокко, Египет), а также Турции, где можно найти хорошие предложения по поставкам", — отметил он.

Важна социальная ответственность бизнеса и, надо признать, в большинстве случаев он это понимает: крупные торговые сети держат низкие наценки на базовые продукты, особенно социально значимые, а свои издержки компенсируют повышением наценок на премиальные товары — деликатесы и дорогой алкоголь, отметил Арский.



"Эти товары также могут подорожать, но не шокирующе — максимум на 30-40%. С уверенностью можно сказать, что витаминный дефицит России не грозит, битвы за ананасы как за сахар в начале года не предвидится", — заключил он.