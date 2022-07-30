МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Отмечаемое в настоящее время снижение потребительских цен на продовольствие связано в первую очередь с сезонным падением цен на плодоовощную продукцию. Однако осенью все может измениться, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

К началу осени снижение цен продолжится лишь на те отечественные овощи и фрукты, основной урожай которых собирают в августе и сентябре, уточняет она.

Динамика цен на ряд отечественных продовольственных товаров связана с изменением затрат на содержание и ремонт импортного оборудования (это касается большинства пищевых производств), упаковку, импортные ингредиенты.

"Например, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени", — отмечает финансист.

Как поясняет Долгова, поскольку упаковка присутствует во всех продовольственных товарах, то рост цен на пластики, бумагу, краски, транспортную тару будет влиять на динамику потребительских цен.

Кроме того, могут возрасти и цены на импортные продовольственные товары (например, кофе, фрукты и др.), зависящие от природно-климатических условий, затрат на логистику и транспортировку, действующих ограничений.

Так, мировые цены на кофе сорта "арабика", по данным Всемирного банка, выросли в июне на 5,1% к маю.

Эксперт подчеркивает также, что росту потребительских цены на чай и кофе косвенно способствуют нулевые ввозные пошлины на готовый чай и обжаренные кофейные зерна (действуют до конца сентября), снижающие ввоз сырья для их производства на отечественных предприятиях.

"Укрепление рубля в настоящее время способствует снижению цен на импортные товары, но если произойдет ослабление национальной валюты, то это будет иметь обратное воздействие на динамику потребительских цен на продовольствие", — заключает Долгова.