МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Начавшийся постепенный выход нерезидентов на Мосбиржу, безусловно, негатив, который способен привести к росту доходностей с последующим ослаблением рубля на 5%-7%, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Мосбиржа запустит торги облигациями нерезидентов из дружественных стран

По его словам, доля вложений нерезидентов из стран, которые не являются недружественными, не превышает 10% от всего объема ОФЗ во владении нерезидентов. Наиболее крупные вложения делали организации из Великобритании и США, на которых приходится почти две трети объёма. Также заметны доли инвесторов из Бельгии и Сингапура.

"Если сохранилась разбивка по странам, которая наблюдалась еще в прошлом году, то на недружественные страны приходится до 90% и более всего объёма ОФЗ у нерезидентов. То есть потенциальный объём на продажу ОФЗ может составить 140-280 млрд рублей, но далеко не все 2,8 трлн рублей, которые находились во владении нерезидентов на конец февраля текущего года", — предположил он.

По мнению эксперта, нерезидентам из дружественных стран нет резона спешить. ЦБ РФ допускает дальнейшее снижение ставки. Соответственно, ожидания снижения доходностей ОФЗ могут стать поводом для таких инвесторов воздержаться от продаж и конвертации средств в дружественные для РФ валюты.

Кочетков также допускает возможность появления неожиданного фактора интереса к российским ОФЗ со стороны стран, которые ведут торговлю с Россией в рублях. Для временного или долгосрочного, размещения рублёвых резервов могут использоваться ОФЗ. Также они могут стать интересными для части инвесторов из стран с высокой инфляцией и некоторыми валютными ограничениями. В частности, речь идет о Турции, где инфляция превышает 70%.

"Таким образом, кроме предполагаемого потока на выход, может сформироваться поток на вход. Поэтому давление на рубль через ОФЗ будет не столь катастрофичным, как этого боятся некоторые участники рынка", подытожил он.