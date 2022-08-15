Москва, 15 авг — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Список сырьевых товаров для торговли за рубли может расшириться, в том числе, за счет золота. Так, обсуждается появление некоего Московского мирового стандарта рынка драгметаллов (Moscow World Standard, MWS), который станет альтернативой стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA). Насколько такое возможно и каковы последствия? Об этом агентство "Прайм" спросило экспертов. Спрос на золото в Китае вырос на этой неделе

РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ

Ключевыми рынками золота по-прежнему являются Лондонский внебиржевой рынок, Американский рынок фьючерсов и Китайский биржевой рынок (биржи в Шанхае и Гонконге). "Новый московский золотой фиксинг не сможет заменить старый лондонский", — пояснил агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и права РУДН Владимир Григорьев. А все потому, что в списке 12 крупнейших импортеров золота доминируют недружественные страны (США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария, Канада, Сингапур) с совокупной долей 50,6%. Очевидно, что ни одна из этих стран не придёт на московский рынок.

Но в ближайшем будущем, по мнению Григорьева, даже если попытка создать Московский стандарт рынка драгоценных металлов (Moscow World Standard, MWS) окажется удачной, нужно быть готовыми к этому что это не приведет к моментальным изменениям на мировом рынке. Россия — один из крупных экспортеров золота, но совокупная доля США, Австралии, Канады и Мексики и в экспорте составляет 38%.

"Это не означает, что MWS не нужно создавать! Разумеется, нужно", — убежден эксперт. Во-первых, какую-то часть рынка Россия перетянет на отечественную торговую площадку. Во-вторых, укрепит позиции рубля как средства международных расчётов. В-третьих, сделает серьёзный шаг к созданию собственного финансового центра, что очень важно в преддверии более чем вероятного развала существующей мировой финансовой системы.

Впрочем, интерес к золоту растет. Крупнейшие державы наращивают его долю в резервах и вовсе не спешат избавляться от имеющихся запасов. "С 2008 года ни одна из 10 стран с наибольшими золотыми резервами не продавала золото из резервов, кроме Германии (продала 45 кг из 3 559,5 тонн)", — напомнил Григорьев.

БЕГСТВО ОТ ДОЛЛАРА

Ряд экспертов убеждены, что первым шагом в этом направлении станет не стандарт или биржа, а переход в расчетах за золото на рубли. "Россия идет по пути массовой и масштабной дедолларизации экономики и сферы расчетов с иностранными партнерами. И на этом пути она не одинока", — считает экономист Егор Клопенко.

По его мнению, начало торговли золотом в национальных валютах — это тоже вопрос ближайшего будущего и даже уже настоящего. Все дело в том, что значительная часть мирового производства золота сосредоточена в странах БРИКС, которые и являются основными инициаторами ухода от доллара США в международной торговле. Безусловно очень большая доля золота добывается или производится в США, Канаде, Австралии. Но все же это лишь часть от мировой добычи.

"Главным трендом на российском валютном рынке в настоящее время является быстрое снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли рубля и валют дружественных стран", — пояснил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он напомнил, что ряд российских банков и компаний перестали использовать доллар при торговле российским золотом со странами Ближнего Востока и перешли на рубли. Это повышает спрос на рубли, увеличивает их оборот в мире и ликвидность. Следующим логичным шагом, по его мнению, может стать создание и развитие дружественных торговых площадок, на которых будут устанавливаться цены на российскую нефть, газ, металлы, золото и другое экспортное сырьё в национальных валютах.

ЦЕНА ВОПРОСА

Переход на рубли при покупке золота — не проблема. "Однако высчитываться цена на драгметалл все равно будет в долларах", — считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его мнению, все зависит от сторон, принимающих участие в сделке: для кого-то удобнее платить в долларах, какие-то страны могут без проблем согласиться рассчитываться в национальных валютах, просто конвертируя стоимость в свои денежные единицы. "Позолоченный миллиард". Что сокрушит мировую экономику

"То же самое можно спокойно применить и к золоту, и рынок от этого не перевернется — бенчмарк все равно будет в долларах и исходя из долларовой стоимости будет производиться конвертация", — убежден эксперт.

"Золото за рубли уже можно купить на территории России. Обсуждаются варианты сделок с золотом в международных расчетах, с учетом антироссийских санкций, в том числе, на оборот золота", — заявил исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов. Так как платежи в долларах и евро на покупку золота могут не проводиться банками-корреспондентами, то в международных расчетах все чаще используются альтернативные валюты (юань, рупия, рубли).